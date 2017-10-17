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Верховный суд РФ разъяснил, когда можно отменить решение об изъятии ребенка у родителей

Общество
17 октября, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Пленум напомнил, что отобрать ребенка орган опеки и попечительства вправе лишь при непосредственной угрозе его жизни или здоровью

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России разработал рекомендации судьям по вопросам обжалования решений об изъятии детей у родителей. В постановлении пленума отмечается, что сама по себе бедность семьи не может быть основанием для изъятия ребенка органами опеки.

"Тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием для отобрания ребенка у родителей, если они добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, создают необходимые условия для развития в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями семьи", - разъяснил Верховный суд.

Пленум напомнил, что отобрать ребенка у родителей орган опеки и попечительства вправе лишь "при непосредственной угрозе его жизни или здоровью". "Под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка, которая может явиться основанием для вынесения акта о немедленном отобрании ребенка и изъятии его из семьи, следует понимать угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка, вследствие действий или бездействия родителей либо иных лиц, на попечении которых находится ребенок", - отметил пленум. Это может быть связано с отсутствием ухода за ребенком - непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление его на длительное время без присмотра, наличие у ребенка признаков физического или психического насилия из-за неправомерных действий со стороны родителей или опекунов.

Постановление было в целом одобрено пленумом Верховного суда и направлено в редакционную комиссию для внесения ряда правок.

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