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ЕСПЧ не нашел нарушений в оказании медпомощи пожизненно осужденному экс-мэру Махачкалы

Общество
17 октября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Выводы суда основаны на заключениях врачей ФСИН и мнениях сотрудников медицинских учреждений, которые не связаны в пенитенциарной системой, сказали в Минюсте РФ

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека не нашел нарушений в оказании медицинской помощи бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову, осужденному на пожизненный срок. После нескольких покушений на его жизнь Амиров является инвалидом-колясочником.

Как сообщили в пресс-службе Минюста России, в опубликованном постановлении по жалобе Саида Амирова говорится, что "ЕСПЧ отказался удовлетворить жалобу С. Д. Амирова и согласился с мнением российских властей о том, что заявителю, отбывающему наказание в местах лишения свободы, оказывается надлежащая, своевременная и адекватная состоянию его здоровья медицинская помощь".

В министерстве отметили, что выводы Страсбургского суда об отсутствии нарушений основаны на заключениях врачей ФСИН России и экспертных мнениях сотрудников учреждений здравоохранения, не связанных с пенитенциарной системой.

63-летний Саид Амиров с 1991 года по 1998 год был вице-премьером правительства Дагестана, в феврале 1998 года он впервые в истории Дагестана был всенародно избран главой администрации Махачкалы. Амиров был арестован 2 июня 2013 года. На основании двух приговоров Северо-Кавказского окружного военного суда в июле 2014 года и в августе 2015 года он был признан виновным в подготовке теракта с использованием зенитного комплекса для уничтожения пассажирского самолета, причастности к организации теракта, посягательству на жизнь и. о. руководителя одного из отделов СК в Дагестане Арсена Гаджибекова, а также к иным тяжким преступлениям и приговорен к пожизненному лишению свободы. В марте прошлого года Верховный суд РФ оставил итоговый приговор в силе.

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