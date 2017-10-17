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Кузнецова прокомментировала идею наказывать родителей за участие детей в митингах

Общество
17 октября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Детский омбудсмен назвала предложение МВД "сложно исполнимым"

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что предложение МВД установить ответственность родителей и образовательных учреждений за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях, сложно выполнимо.

"Мне кажется, это достаточно сложно исполнимое предложение", - сказала она во вторник журналистам.

Детский омбудсмен отметила, что молодежь всегда активна, хочет выражать свое мнение, и следует создавать условия для конструктивного диалога.

Ранее начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил внести в законодательство изменения, устанавливающие ответственность родителей и, возможно, учебных заведений, за участие несовершеннолетних детей в несанкционированных акциях.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
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