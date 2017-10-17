Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Кубани ожидают рост турпотока до 6% в 2017 году

Общество
17 октября, 17:02 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, октября. /ТАСС

В 2017 году курорты региона посетили 14,3 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Рост потока туристов на курорты Краснодарского края может составить 4-6% в 2017 году по отношению к 2016 году. Такой прогноз озвучил во вторник министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди на совещании в Ставрополе по вопросам введения курортного сбора.

"На сегодня (в 2017 году - прим. ТАСС) наши курорты посетили 14,3 млн туристов - показатель на уровне прошлого года, но за счет активного развития и санаторно-курортного направления и бальнеолечения, путем поддержки предприятий, а также активной событийной программы международного и регионального уровней мы планируем 4-5%, до 6% прирост к прошлому году", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов. Эксперты отмечали, что 2016 год стал уникальным для российского туристического рынка из-за того, что были недоступны поездки в Турцию, которая является главным конкурентом отечественных курортов.

"Ситуация меняется, меняется структура турпотока, идет некоторое смещение в сторону бюджетного отдыха - кемпинги, базы отдыха. Средний и выше среднего сегмент (объектов размещения - прим. ТАСС) - подсокращается спрос", - отметил Константиниди.

Ранее власти Краснодарского края прогнозировали, что курорты Кубани примут в 2017 году не менее 16 млн туристов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Стоимость новых квартир по программе реновации в Москве будет на 30% выше старых
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама