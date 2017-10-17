Власти Кубани ожидают рост турпотока до 6% в 2017 году

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СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Рост потока туристов на курорты Краснодарского края может составить 4-6% в 2017 году по отношению к 2016 году. Такой прогноз озвучил во вторник министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди на совещании в Ставрополе по вопросам введения курортного сбора.
"На сегодня (в 2017 году - прим. ТАСС) наши курорты посетили 14,3 млн туристов - показатель на уровне прошлого года, но за счет активного развития и санаторно-курортного направления и бальнеолечения, путем поддержки предприятий, а также активной событийной программы международного и регионального уровней мы планируем 4-5%, до 6% прирост к прошлому году", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2016 году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов. Эксперты отмечали, что 2016 год стал уникальным для российского туристического рынка из-за того, что были недоступны поездки в Турцию, которая является главным конкурентом отечественных курортов.
"Ситуация меняется, меняется структура турпотока, идет некоторое смещение в сторону бюджетного отдыха - кемпинги, базы отдыха. Средний и выше среднего сегмент (объектов размещения - прим. ТАСС) - подсокращается спрос", - отметил Константиниди.
Ранее власти Краснодарского края прогнозировали, что курорты Кубани примут в 2017 году не менее 16 млн туристов.