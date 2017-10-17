Стоимость новых квартир по программе реновации в Москве будет на 30% выше старых

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стоимость новых квартир, в которые заедут жители столицы в рамках программы реновации, оценивается на 30% дороже недвижимости в старых пятиэтажках. Об этом сообщил во вторник в рамках заседания комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.
"Стоимость жилых домов по программе реновации будет выше, чем в жилых домах, которые строятся в рамках реализации программы жилища, на 30%, так как утверждены новые стандарты отделки, благоустройства, все дома будут обеспечиваться, в том числе надземной, подземной парковкой. Кроме того, все самые современные технологические решения, которые есть, в том числе часть стандартов "умного города", будут применены при проектировании новых жилых домов", - сказал Валуй.
По его словам, чтобы завершить программу реновации в течение 15 лет, необходимо обеспечить начало волнового переселения, а именно подбор стартовых площадок в объеме не менее 25% от нового жилищного строительства для переселения. "Для того, чтобы нам запустить волновое переселение, нам надо подобрать не менее 5 млн кв. м стартовых жилых домов. К началу 2018 года начнется первое переселение людей в дома, которые строились для других целей, но подошли под проект реновации", - отметил чиновник.
Валуй добавил, что несмотря на то, что 26 сентября правительство Москвы утвердило 210 первоочередных стартовых площадок под программу реновации, данная работа продолжается. "У нас в работе более 150 стартовых площадок, которые находятся в районах реновации с потенциалом строительства более 2 млн кв. м", - уточнил он.
В свою очередь заместитель руководителя столичного департамента строительства, начальник управления реновации Александр Ломакин уточнил, что всего в следующем году на программу реновации, в том числе на проектирование и строительство площадок, планируется потратить 106 млрд рублей. Ранее власти Москвы прописали расходы на программу реновации на четыре года в проекте бюджета столицы. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы заложено 400 млрд рублей.
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло 5177 домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки.