Российские регионы не намерены обнулять ставку курортного сбора в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Четыре российских региона, участвующих в эксперименте по введению курортного сбора, пока не намерены обнулять ставку сбора в 2018 году. Дальнейшие решения по размеру платы будут приниматься уже после первых результатов проведения эксперимента, сообщили представители регионов на совещании в Ставрополе, которое провел Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Цена вопроса

Официально эксперимент по введению курортного сбора стартует в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Крым с 1 мая 2018 года. Однако у каждого региона есть право решать, когда начать эксперимент, когда его закончить, какую сумму определить в качестве платы за пользование курортной инфраструктурой.

Предварительно самая высокая ставка курортного сбора будет установлена на Ставрополье - 50 рублей в сутки, это верхняя предельно допустимая планка. "Мы не стали плавать в рамках. Средняя стоимость проживания на Кавказских Минеральных Водах в сутки - от 1800 рублей... 50 рублей в этой сумме не такая большая доля", - отметил губернатор края Владимир Владимиров.

На Алтае сумма сбора составит 30 рублей - по примерным подсчетам властей, эта сумма не превысит 1% стоимости средней путевки отдыхающего на курорте Белокуриха. На Кубани туристы будут платить по 10 рублей в сутки. "К ставке курортного сбора мы подходили взвешенно, мы понимаем все риски <...> Первый год - это обкатка, мы не планируем получение сверхдоходов", - сообщил на совещании министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Осторожно к ведению курортного сбора относятся в Крыму. "Велики имиджевые риски для Крыма, туристическая инфраструктура полуострова находится в стадии развития в силу ряда причин. Уже проведены многочисленные консультации с турбизнесом, туроператорами, отельерами, можно сказать, что с большой осторожностью турбизнес и муниципалитеты тоже воспринимают введение курортного сбора <...> Рассматриваются варианты минимальной ставки курортного сбора", - пояснил министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

Дифференциация и льготы

При введении курортного сбора пилотные регионы могут самостоятельно расширять список льготных категорий граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора. Большинство участников эксперимента намерены воспользоваться этим правом в пользу местных жителей. К примеру, жители Краснодарского края, приезжая в санатории Сочи или Анапы, смогут не платить взнос.

"Мы добавили одну льготную категорию - граждане, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования. Данная категория - порядка 500 человек, под эту категорию попадают граждане, которые получают путевки в качестве социальной помощи, механизмов уплаты курортного сбора со стороны Фонда социального страхования просто нет, и я сомневаюсь, что он будет деньги на это тратить", - отметил глава регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Алтайского края Юрий Захаров.

Могут регионы дифференцированно подойти и к курортному сбору, например, снизить его в сезон минимальной нагрузки. Пока этот механизм остался невостребованным. "Мы понимаем, что дифференциация тоже очень сильно усложнит администрирование, поэтому мы договорились, что дифференциации ни по сезонности, ни по территориям не будет в этом году", - пояснил представитель Краснодарского края.

Скромные подсчеты

Уже известно, что в 2018 году эксперимент по введению сбора будет запущен не на всех курортах пилотных регионов. Алтай определил для себя город-курорт Белокуриху, на Ставрополье платить взносы будут гости Кавказских Минеральных Вод, в Краснодарском крае сбор будет введен в Сочи, Анапе, Горячем Ключе и Туапсинском районе, Крым пока определяет перечень территорий.

Исходя из загруженности курортов, примерной доли льготников и суммы сбора регионы уже подсчитали, сколько средств они получат в 2018 году в ходе эксперимента. В алтайской Белокурихе планируют собрать 35-40 млн рублей, в Краснодарском крае - порядка 270 млн рублей, на Ставрополье - около 181 млн рублей, причем Ставропольский край эту сумму уже закладывает в бюджет будущего года, города- курорты получат деньги в начале января.

"Мы 100% зачисляем с 1 января 2018 года... если эти деньги не соберем, тогда мы снимем их с будущего года, но мы очень консервативно посчитали сумму - убрали 50% льготников, 30% недособираемости на всякий случай. Если мы эти деньги доведем после 1 мая, то 2018 год можно выбрасывать из карты использования курортного сбора - проекты, процедуры, и т. д. Все приведет нас к декабрю, а там уже ничего не сделать", - считает глава Ставрополья.

Отдельной строкой, по мнению участников эксперимента, нужно решать вопрос с частным жильем в городах-курортах. Как отметил представитель Краснодарского края, в этом регионе неорганизованный сектор составляет от 50% до 60% всего турпотока. "Мы неоднократно обращались с просьбой внесения изменений в два постановления правительства... в части меблированных комнат - приравнять их к гостиничным услугам, для нас это очень важно, многие коллеги нас поддержали. Несмотря на то, что это частный случай Краснодарского края и Крыма, в удельном весе в эксперименте он играет существенное значение", - пояснил Захаров.

Открытость и отчетность

Все основные нюансы введения курортного сбора пилотные регионы должны решить уже до начала декабря - к 1 декабря в субъектах должны быть приняты основные нормативные акты, регламентирующие эту работу. Как сообщили представители Крыма, Алтая, Кубани и Ставрополья, эта работа будет сделана в срок.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов также порекомендовал регионам создать площадки для общественного контроля за проведением эксперимента и расходованием средств - общественные советы, сайты, где свое мнение смогут высказать и туристы. "Важно, чтобы мы сформировали открытость и возможность участия туристов в понимании того, что делают в регионах на собранные средства - это важный мотивационный фактор. Необходимо, чтобы любой потенциальный турист мог принять участие, дать какие-то советы, выразить отношение", - сказал он.

Министр напомнил и о том, что регионы ежегодно будут предоставлять отчеты о ходе проведения эксперимента. "Курортный сбор носит чисто целевой характер, он имеет строго ограниченный перечень расходов. Очень жесткий механизм отчетности, которую мы (Министерство РФ по делам Северного Кавказа - прим. ТАСС) как уполномоченный орган от правительства Российской Федерации будем собирать с территорий, представлять в правительство, депутатам и, главное, общественности", - отметил Кузнецов.

О курортном сборе

Законопроект о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах был принят Госдумой в окончательном чтении 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля. Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 годах. Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент, для сбора и распределения средств предполагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры.

В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 рублей. В законе также прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов.

К льготным категориям граждан, освобождаемым от уплаты курортного сбора, добавляются лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. От уплаты сбора планируется освободить федеральных льготников - Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй групп, инвалидов войн, а также малоимущие семьи. Муниципалитеты получат право предоставлять региону свои рекомендации по льготам на уплату курортного сбора.