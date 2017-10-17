Калининградские власти выделили 700 тыс. руб. помощи семьям летчиков, погибших в Сирии

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области выделили по 350 тыс. рублей материальной помощи семьям двух российских летчиков, служивших в регионе и погибших в Сирии. Соответствующее постановление издано губернатором области Антоном Алихановым и размещено на официальном сайте регионального правительства.

"Выделить Министерству социальной политики Калининградской области из резервного фонда правительства Калининградской области 700 тысяч рублей <...> в целях оказания разовой материальной помощи семьям погибших 10 октября в результате крушения самолета на военном аэродроме "Хмеймим", расположенном на территории Сирийской Арабской Республики, в размере 350 тысяч рублей каждой семье...", - говорится в документе.

Экипаж российского Су-24М погиб 10 октября в результате крушения самолета на сирийской авиабазе Хмеймим. Отправлявшийся на боевое задание бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Самолетом управляли два офицера ВКС России Юрий Медведков и Юрий Копылов. Оба служили в городе Черняховске Калининградской области.

Летчики похоронены 13 октября на их родине. Юрий Медведков похоронен в селе Русский Мелекесс Ульяновской области, где живут его близкие. Юрий Копылов похоронен в Воронеже на Коминтерновском кладбище.