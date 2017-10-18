ГИБДД не будет увеличивать личный состав из-за нового административного регламента

РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после участившихся в России звонков о минированииСпорт 18 октября, 10:37
Легкоатлеты Сидоров и Барцайкин дисквалифицированы за допингСпорт 18 октября, 10:36
Свищев: тренерский состав сборных России по керлингу не изменится до ОИ-2018Спорт 18 октября, 10:30
Интернат в Иркутске, в котором произошел пожар, работал лишь две неделиПроисшествия 18 октября, 10:26
Колобков: подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет по графикуСпорт 18 октября, 10:18
Мобильное приложение для желающих помогать пожилым запустили в РоссииСоциальная ответственность 18 октября, 10:14
График финансирования Универсиады может быть измененСпорт 18 октября, 10:09
Новосибирские врачи прогнозируют возвращение вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 2016 годуСибирь 18 октября, 10:01
Баскетболист "Чикаго" Миротич сломал челюсть в драке с одноклубником на тренировкеСпорт 18 октября, 9:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ГИБДД не рассматривает возможность увеличения личного состава в связи с вступлением в силу 20 октября нового административного регламента. Об этом сообщил журналистам начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.
"С учетом сокращения финансирования увеличение личного состава не рассматривается", - сказал он, уточнив, что общее количество сотрудников ДПС по России составляет более 55 тысяч.
С 20 октября в России вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, который в том числе предусматривает остановку автомобилей вне стационарных постов.
"В целом данный нормативный документ повторяет предыдущий, новый регламент лишь описывает процедуру взаимодействия сотрудников ГАИ с участниками дорожного движения", - отметил Быков.