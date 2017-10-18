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ГИБДД не будет увеличивать личный состав из-за нового административного регламента

Общество
18 октября, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Отмечается, что общее количество сотрудников ДПС по стране составляет более 55 тысяч

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ГИБДД не рассматривает возможность увеличения личного состава в связи с вступлением в силу 20 октября нового административного регламента. Об этом сообщил журналистам начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.

"С учетом сокращения финансирования увеличение личного состава не рассматривается", - сказал он, уточнив, что общее количество сотрудников ДПС по России составляет более 55 тысяч.

С 20 октября в России вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, который в том числе предусматривает остановку автомобилей вне стационарных постов.

"В целом данный нормативный документ повторяет предыдущий, новый регламент лишь описывает процедуру взаимодействия сотрудников ГАИ с участниками дорожного движения", - отметил Быков.

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