ГИБДД не будет увеличивать личный состав из-за нового административного регламента

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ГИБДД не рассматривает возможность увеличения личного состава в связи с вступлением в силу 20 октября нового административного регламента. Об этом сообщил журналистам начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.

"С учетом сокращения финансирования увеличение личного состава не рассматривается", - сказал он, уточнив, что общее количество сотрудников ДПС по России составляет более 55 тысяч.

С 20 октября в России вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, который в том числе предусматривает остановку автомобилей вне стационарных постов.

"В целом данный нормативный документ повторяет предыдущий, новый регламент лишь описывает процедуру взаимодействия сотрудников ГАИ с участниками дорожного движения", - отметил Быков.