Депутаты Карелии предлагают разрешить гражданам самим рубить елки к Новому году

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии подготовили поправки в Лесной кодекс РФ, разрешающие жителям страны самостоятельно рубить ели к Новому году. В настоящий момент это могут делать только компании или предприниматели, сообщил в среду ТАСС один из авторов поправок, зампредседателя Комитета по природным ресурсам и экологии регионального парламента Алексей Орлов.

"Мы предлагаем разрешить людям вырубать елки и другие хвойные деревья перед новогодними праздниками для собственных нужд. В настоящее время, согласно Лесному кодексу, их заготовка гражданами запрещена. В конце прошлого и в начале этого года в наш Комитет обращались жители Кемского, Беломорского, Лоухского районов с жалобами о том, что у них возникают проблемы с новогодними елками", - сказал Орлов.

По его словам, в настоящее время Лесной кодекс РФ дает право заготавливать новогодние елки только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Жители отдаленных северных районов республики не первый год сталкивают с тем, что не могут купить хвойное дерево, так как елочные базары находятся в районных центрах и людям не выгодно ехать 80-100 км за ними. В Карелии проживают более 620 тыс. человек, а с юрлицами и предпринимателями в 2016 году было заключено договоров купли-продажи только 8 тыс. елей для новогодних праздников, уточнил депутат.

"Мы предлагаем вернуться к старой практике, как это было до 2011 года, то есть любой житель нашей страны сможет прийти по месту жительства в участковое лесничество, заключить договор или выписать порубочный билет на самостоятельную заготовку новогодней ели. Люди сами хотят выбрать елку в лесу, заплатить 200-400 рублей и с документами прийти в лес, чтобы их не штрафовали. Сейчас люди идут и совершают преступления, то есть незаконно срубают ель", - отметил он.

По его словам, Карелия не единственный регион, который сталкивается с подобной проблемой. Проект закона в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания республики, а после его поддержки направлен в Государственную думу.