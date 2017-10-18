Специалисты тюменского технопарка "Кванториум" за год обучат до тысячи детей

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" открылся в Тюмени на базе дворца творчества и спорта "Пионер", дети от 5 до 18 лет будут проходить обучение по различным направлениям научно-технического профиля, сообщили в среду в региональном департаменте по общественным связям.
"Сегодня мы открываем три направления, так называемых квантума - промышленный дизайн, робоквантум и IT-квантум. Набор в группы начнется с 1 ноября. До конца 2018 года планируется запустить еще три направления - аэроквантум, автоквантум и hitech-цех. В этом году мы сможем обучить от 800 до тысячи детей", - приводятся в сообщении слова главы технопарка Александр Руденко.
В свою очередь директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский пообещал, что, если возникнет потребность, "Кванториумы" откроются и в Тюменской области.
Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив.
Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков, а спустя год обучать детей в "Кванториумах" планируется в 70 субъектах Федерации.