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Восстановленную Триумфальную арку открыли в Астрахани к 300-летию губернии

Общество
19 октября, 10:50 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 19, октября. /ТАСС

Средства на строительство арки, на которой изображены знаковые для региона события, выделила компания "Лукойл"

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АСТРАХАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Пятнадцатиметровую Триумфальную арку, за основу которой взято сооружение 1871 года, а также Аллею Славы с 14 бюстами в честь известных астраханцев открыли в четверг в центре Астрахани в честь 300-летия губернии. В церемонии открытия приняли участие президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов и губернатор Астраханской области Александр Жилкин, передает корреспондент ТАСС.

Компания "Лукойл" выделила 70 млн рублей на строительство арки и благоустройство прилегающей территории. У нового архитектурного проекта Жилкина и Алекперова встретил экскурсовод, который рассказал о самых значимых событиях губернии и известных деятелях региона.

"В Астрахани уже возводили Триумфальную арку, в 1871 году ее построили к приезду императора Александра II. Но она была деревянной и была разрушена. Поэтому, когда решался вопрос о ее восстановлении, предпочтение отдали граниту и мрамору. При этом астраханские мастера не просто скопировали чертежи своих предшественников, а творчески подошли к проекту", - сказал Жилкин на открытии.

Президент "Лукойла" на церемонии отметил, что компания намерена продолжать сотрудничество с регионом.

"Мы рады, что стали партнерами. Это не первый проект, который мы здесь реализуем. У нас долгосрочные планы здесь. Мы продолжим свое активное участие, в том числе и при реализации социальных объектов", - сказал Алекперов.

Исторический парк

На новой Триумфальной арке изображены самые знаковые для региона события, в том числе присоединение Астраханского края к России, основание губернии. Рядом расположен фонтан с подсветкой. Он построен в виде часов, где вместо цифр - гербы районов области.

Арка открывает вход на центральный проспект имени Анатолия Гужвина, где теперь расположена Аллея Славы Героев Земли Астраханской. В историческом парке установлены 14 бюстов в честь выдающихся астраханцев: государственных деятелей, писателей, художников и меценатов. Среди них - губернатор Астраханской губернии Василий Татищев, русский художник Борис Кустодиев, поэт Велимир Хлебников, первый академик Василий Тредиаковский.

"Этот проект получит продолжение. Здесь будут проводить "Живые уроки" истории и краеведения для юных астраханцев. Кроме того, планируется организовать новый туристический маршрут для гостей региона", - подчеркнули в региональном Министерстве культуры и туризма.

В министерстве отметили, что данный проект реализован также при участии Военно-исторического общества. Астраханская губерния была создана указом Петра I от 22 ноября 1717 года (до этого с 1708 года ее территория входила в состав Казанской губернии). В рамках 300-летия губернии в течение года в регионе прошло более 100 мероприятий: историко-образовательные, культурные, международные, туристические и спортивные.

Вклад в социальные проекты

По информации пресс-службы "Лукойл- Нижневолжскнефть" (100% дочернее предприятие "Лукойла" - прим. ТАСС), компания с 2009 года оказала Астраханской области благотворительную помощь в размере более 1 млрд рублей. Такой масштабный социальный эффект был достигнут благодаря реализации морских проектов компании "Лукойл" на Каспийском шельфе. Сейчас суммарный объем инвестиций в освоение морских месторождений составил около 280 млрд рублей.

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Алекперов, Вагит Юсуфович Жилкин, Александр Александрович
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