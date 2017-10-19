Московский регион ждут первые "зимние" выходные

МОСКВА, 19 октября./ТАСС/. Порывистые ветры в ближайшие выходные принесут снег в столичный регион, температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом сообщили в четверг в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящая пятидневка будет существенно прохладнее, с первым ночным "минусом", да и днем, начиная с воскресенья, показания термометров не везде превысят ноль градусов", - сказал представитель метеослужбы, добавив, что ожидается также небольшой снег.

В ночь на пятницу, 20 октября, температура опустится до плюс 2 - минус 4 градусов в мегаполисе и от минус 1 до плюс 4 градусов по области, днем - не поднимется выше 6 - 8 градусов тепла в Москве и 3 - 8 градусов - в Подмосковье.

В субботу, 21 октября, местами с небольшими осадками, ночью 1 - 3 градуса тепла в столице и минус 1 - плюс 4 градуса по области. Днем прогнозируется плюс 3 - 5 и 1 - 6 градусов соответственно.

В воскресенье, 22 октября, местами небольшой снег, ночью похолодает до минус 1 - минус 3 в Москве и минус 1 - минус 6 по области. Днем столбик термометра доберется лишь до 1 - 3 градусов тепла в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов - в Подмосковье.

В начале новой рабочей недели ситуация существенно не изменится. Местами пройдет небольшой снег, ночами температура будет опускаться до 0 - минус 5 градусов, днем прогнозируется от минус 2 до плюс 3 градусов, что примерно на 4 градуса ниже климатической нормы.