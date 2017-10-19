Эксперт: целью скорой должна быть доставка в профильную клинику, а не только скорость

КИСЛОВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Скорая помощь должна не ограничиваться соблюдением нормативного времени доставки пациентов, а максимально быстро доставлять их к профильным врачам, считает главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Сергей Багненко.

"С учетом возможностей современных информационных технологий скорая должна доставить больного не просто в ближайшую больницу, а именно туда, где ему может быть оказана исчерпывающая медицинская помощь. И есть соответствующие специалисты, материалы, условия, квоты, если необходимо", — сказал Багненко корр. ТАСС в четверг на проходящей в Кисловодске научно-практической конференции по внедрению инновационных технологий в практику скорой помощи.

"Умные" приемные отделения

Эксперт назвал актуальной задачу формирования "умных" приемных отделений, которые в мировой практике носят название emergency department.

"Это специально устроенные отделения, в которых больные сортируются не просто по профилю — хирургия, терапия, травматология, гинекология <...> Сразу определяется и тяжесть состояния. Для тех, кто может двигаться самостоятельно, есть зал ожидания, там же могут находиться родственники — это зеленая зона. Есть желтая зона, в которой находятся более тяжелые пациенты, а третья — красная зона — это реанимация", — рассказал Багненко.

С первых секунд попадания в такое отделение больной определяется в нужную зону. Там уже выстроена вся диагностическая линейка, и в течение часа у пациента должен быть точный, обоснованный диагноз, по которому выстраивается дальнейшее лечение.

"Умное" отделение позволяет свести догоспитальный и госпитальный этапы в единую технологическую цепочку. Без перерыва, провала по времени, поиска дежурных и прочих помех лечения. Такие отделения сейчас создаются по стране. На мой взгляд, такое же должно появиться в Пятигорской больнице, которая станет центром для такого своеобразного медицинского округа Кавминвод", — сказал Багненко.

Цифровые технологии

Современные системы передачи и обработки данных должны широко использоваться в скорой помощи, считает Багненко.

"Безусловно, цифровые информационные технологии должны внедряться в работу. И обработка вызовов, скорость прохождения сигнала должны быть сокращены до минут, чтобы бригада могла эффективно реализовывать время, отпущенное на дорогу и помощь пациенту. Технологии позволяют видеть машины в реальном времени, позиционировать их. Эта возможность закладывается в медицинские системы станций скорой помощи", — говорит эксперт.

"Более того, если мы говорим о медицине региона как о едином организме, тогда мы должны видеть в центральном колл- центре все случаи и отбирать из них те, которые нуждаются в переводе на региональный уровень, а может, и в эвакуации на федеральный уровень, если необходимая технология может быть реализована только там", — рассказал Багненко.

После нацпроекта

Багненко отметил, что реализация приоритетного нацпроекта в здравоохранении позволила кардинально обновить парк машин скорой помощи в 2007 году. "Но прошло уже 10 лет, и в прошлом году по указу президента было выделено вначале 5 млрд рублей, обновлено 2200 машин по стране. И после этого выделили еще 3 млрд рублей, и таким образом мы 15% автомобилей обновили. Теперь это новые машины, оснащенные по современным требованиям, и это ощущают люди, обращающиеся в скорую помощь", — говорит он.

Багненко напомнил, что работа скорой помощи касается значительной части населения страны. "Скорая медицинская помощь — важная социальная структура, в которую ежегодно обращается каждый третий житель нашей страны. Ежегодно в стране скорая помощь выполняет 45 млн выездов", — говорит он.

О конференции

Шестая научно-практическая конференция южного региона России, посвященная внедрению инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи, открылась в четверг в Кисловодске. В ней участвуют около 500 человек, среди участников — специалисты из Израиля. В рамках конференции планируется проведение очередного съезда Российского общества скорой медицинской помощи и совещание Профильной комиссии Минздрава России по специальности "скорая медицинская помощь".

На конференции развернута выставка современных образцов медицинского и учебного оборудования, а также лекарств медицины катастроф.

Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, Российское общество скорой медицинской помощи, ведущие профильные вузы. Конференция завершится 20 октября.