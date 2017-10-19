Грызлов инициировал проекты "Единой России" по развитию дорог и инфраструктуры на селе

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Высшего совета единороссов Борис Грызлов предложил запустить направления "Сельская инфраструктура" и "Сельские дороги" в рамках партийного проекта "Российское село".
Выступая в четверг на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии в аграрной сфере, он назвал отсталую транспортно-коммуникационную инфраструктуру "важной проблемой аграрного сектора страны в целом и сельского хозяйства в частности".
"Возможно, нам необходимо начать реализовывать в рамках партийного проекта "Российское село" два новых подпроекта - "Сельская инфраструктура" и "Сельские дороги", - сказал Грызлов.