Грызлов инициировал проекты "Единой России" по развитию дорог и инфраструктуры на селе

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Высшего совета единороссов Борис Грызлов предложил запустить направления "Сельская инфраструктура" и "Сельские дороги" в рамках партийного проекта "Российское село".

Выступая в четверг на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии в аграрной сфере, он назвал отсталую транспортно-коммуникационную инфраструктуру "важной проблемой аграрного сектора страны в целом и сельского хозяйства в частности".

"Возможно, нам необходимо начать реализовывать в рамках партийного проекта "Российское село" два новых подпроекта - "Сельская инфраструктура" и "Сельские дороги", - сказал Грызлов.