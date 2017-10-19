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Грызлов инициировал проекты "Единой России" по развитию дорог и инфраструктуры на селе

Общество
19 октября, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Председатель Высшего совета партии назвал отсталую транспортно-коммуникационную инфраструктуру важной проблемой аграрного сектора страны и сельского хозяйства в частности

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Высшего совета единороссов Борис Грызлов предложил запустить направления "Сельская инфраструктура" и "Сельские дороги" в рамках партийного проекта "Российское село".

Выступая в четверг на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии в аграрной сфере, он назвал отсталую транспортно-коммуникационную инфраструктуру "важной проблемой аграрного сектора страны в целом и сельского хозяйства в частности".

"Возможно, нам необходимо начать реализовывать в рамках партийного проекта "Российское село" два новых подпроекта - "Сельская инфраструктура" и "Сельские дороги", - сказал Грызлов.

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