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Ставрополье обновит автопарк скорой помощи на 50 машин в 2017 году

Общество
20 октября, 1:43 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 20, октября. /ТАСС

Министр здравоохранения края Виктор Мажаров отметил, что востребованность услуг скорой в крае остается высокой

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КИСЛОВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Медики Ставрополья до конца года планируют получить 50 новых машин скорой помощи, сообщил ТАСС министр здравоохранения края Виктор Мажаров.

"За 2016 год скорая медицинская помощь в крае получила более 70 новых автомобилей. До конца года, за счет всех источников финансирования планируем получить порядка 50 машин, и необходимо заменить еще порядка 140 автомобилей. Машины значительно изнашиваются, поскольку в скорой помощи работают в очень интенсивном режиме", - сказал Мажаров.

Министр отметил, что востребованность услуг скорой в крае остается высокой, но не увеличивается, благодаря открытым в поликлиниках службам неотложной помощи.

"Востребованность очень высока. В последние два года примерно на одном уровне, а до этого был рост. Но у нас стала работать "неотложка" в поликлиниках, она принимает вызовы, если это не экстренный случай, работает до глубокого вечера. Они сняли многие вопросы, поэтому ситуация стабилизировалась", - рассказал он.

Реализация приоритетного нацпроекта в здравоохранении позволила кардинально обновить парк машин скорой помощи в 2007 году в целом по России. В 2016 году по указу президента было выделено вначале 5 млрд рублей, обновлено 2200 машин по стране. Позже выделили еще 3 млрд рублей, что позволило в целом обновить 15% автопарка машинами, оснащенными уже по современным требованиям. Ежегодно в стране скорая помощь выполняет 45 млн выездов.

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