Ставрополье обновит автопарк скорой помощи на 50 машин в 2017 году

Мадуро пригрозил тюрьмой губернаторам-оппозиционерам за участие в протестахМеждународная панорама 20 октября, 1:55
Тарантино заявил, что знал о преступлениях Харви ВайнштейнаОбщество 20 октября, 1:54
Президент "Локомотива" выделил игру Антона Миранчука в составе команды в матче с "Шерифом"Спорт 20 октября, 1:48
Неймар оштрафован на $1,2 млн за неуплату налогов в БразилииСпорт 20 октября, 1:39
"Зенит" продолжил победную поступь в Лиге Европы, уверенно обыграв "Русенборг"Спорт 20 октября, 1:24
Reuters: Шайа Лабаф приговорен в США к штрафу и общественным работам за хулиганствоКультура 20 октября, 1:20
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДДОбщество 20 октября, 1:15
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви ВайнштейнаОбщество 20 октября, 1:11
Семин: ничья в матче Лиги Европы с "Шерифом" стала закономерным итогомСпорт 20 октября, 0:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИСЛОВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Медики Ставрополья до конца года планируют получить 50 новых машин скорой помощи, сообщил ТАСС министр здравоохранения края Виктор Мажаров.
"За 2016 год скорая медицинская помощь в крае получила более 70 новых автомобилей. До конца года, за счет всех источников финансирования планируем получить порядка 50 машин, и необходимо заменить еще порядка 140 автомобилей. Машины значительно изнашиваются, поскольку в скорой помощи работают в очень интенсивном режиме", - сказал Мажаров.
Министр отметил, что востребованность услуг скорой в крае остается высокой, но не увеличивается, благодаря открытым в поликлиниках службам неотложной помощи.
"Востребованность очень высока. В последние два года примерно на одном уровне, а до этого был рост. Но у нас стала работать "неотложка" в поликлиниках, она принимает вызовы, если это не экстренный случай, работает до глубокого вечера. Они сняли многие вопросы, поэтому ситуация стабилизировалась", - рассказал он.
Реализация приоритетного нацпроекта в здравоохранении позволила кардинально обновить парк машин скорой помощи в 2007 году в целом по России. В 2016 году по указу президента было выделено вначале 5 млрд рублей, обновлено 2200 машин по стране. Позже выделили еще 3 млрд рублей, что позволило в целом обновить 15% автопарка машинами, оснащенными уже по современным требованиям. Ежегодно в стране скорая помощь выполняет 45 млн выездов.