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Милонов предлагает лишать прав за управление маломерным судном в пьяном виде

Общество
20 октября, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Суда у владельцев-нарушителей нужно конфисковывать, считает депутат

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов предлагает лишать прав на управление маломерным судном за его вождение в состоянии алкогольного опьянения.

"Нам необходимо более комплексно подходить к проблеме. Сегодня, если человек управляет [судном] без прав, предусматривается штраф 1,5 тыс. рублей, а если он пьяный, что вообще недопустимо, то до 2 тыс. рублей либо лишение прав, что является коррупциогенным фактором", - заявил Милонов в пятницу на заседании при обсуждении в первом чтении законопроекта об увеличении вдвое штрафа - до 1-2 тыс. рублей - за управление судном без госрегистрации.

"Я как представитель северной столицы, северной Венеции - у нас гондолы плавают, - прошу: давайте дополним [законопроект положением, позволяющим] навсегда отнимать права, потому что он [водитель судна] не имеет права пьяный ездить на лодке", - добавил депутат.

При этом Милонов также не исключил возможности конфискации и уничтожения судов в качестве наказания. "Потопить лодку, отнять лодку на всю жизнь и права у него [водителя] отнять на всю жизнь. Пусть ходит пешком!" - призвал депутат.

Автор законопроекта сенатор Людмила Бокова признала наличие проблемы управления маломерными судами в пьяном виде и пообещала рассмотреть предложение Милонова ко второму чтению. "Я вас поддержу", - сказала она.

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Персоны
Бокова, Людмила Николаевна Милонов, Виталий Валентинович
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