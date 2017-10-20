Путин одобрил идею Минэкономразвития набирать кадры через проект "Лидеры России"

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СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею Минэкономразвития набирать кадры и, в частности, одного из заместителей министров, через проект "Лидеры России".
На рабочей встречи с министром экономического развития Максимом Орешкиным Путин обсудил проблему поиска профессиональных кадров. Глава Минэкономразвития рассказал российскому лидеру о ходе реализации пилотного проекта по изменению системы госуправления и публичному подбору сотрудников.
"Недавно через социальные сети набирали. Большая надежда возлагается на проект "Лидеры России", который сейчас как раз объявлен. Мы из тех людей, которые у нас победят в этом конкурсе, планируем подобрать кандидата на позицию замминистра в моем министерстве", - сказал Орешкин.
"Неплохо, - оценил Путин. - То есть себе кадры набираете?"
Министр отметил, что, по его мнению, на госслужбе работают лучшие профессионалы, хотя желающих очень много. "По общению в соцсетях - очень много интересных резюме мне прислали, и что интересно, очень много резюме от наших граждан, которые сейчас работают за границей, которые хотят вернуться и проявить себя здесь, в том числе на госслужбе", - заключил он.