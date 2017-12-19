Авиация МЧС доставила 337 тонн гуманитарной помощи иностранным государствам в 2017 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Авиация МЧС РФ совершила 27 полетов по доставке гуманитарной помощи иностранным государствам в 2017 году, сообщил во вторник в интервью ТАСС замначальника Управления авиации и авиационно-спасательных технологий министерства Анатолий Якунов.

"В этом году мы выполнили 27 полетов по доставке гуманитарных грузов, общий налет составил 111 часов, было доставлено 337 тонн гуманитарной помощи в Йемен, Таджикистан, Шри-Ланку, Мексику, Вьетнам", - сказал он.

Сейчас на вооружении МЧС стоят 74 воздушных судна. Это 18 самолетов: Ил-76, Sukhoi Superjet 100, Бе-200ЧС, Ан-148, Ан-74, а также 56 вертолетов по всей стране - в основном Ми-8 и его различные модификации. Авиация министерства оснащена различными авиационно-спасательными технологиями: для доставки грузов, десантирования спасателей, поиска людей, тушения пожаров, эвакуации тяжелобольных граждан в лечебные учреждения.