Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиционера Гудкова 24 декабря в ЦАО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали экс-депутату Госдумы, оппозиционеру Дмитрию Гудкову проведение 24 декабря митинга на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее глава муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин в связи с освобождением от должности руководителя района Наталья Мамонова на своей странице в Facebook написал, что "причины этого - на 100% политические", и призвал своих читателей принять участие 24 декабря в Лермонтовском сквере в праздничном мероприятии "День свободных выборов". Позднее блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников прийти на это мероприятие. Черников назвал его акцию "инсинуацией и провокацией", поскольку Яшин планировал проведение массовой акции "под видом культурного мероприятия без согласования властей, что нарушает действующее законодательство города", поэтому акция не была согласована.

"К нам поступила заявка на проведение митинга, где хотят обсудить проблемы избирательного права. Данная заявка поступила с некоторым опозданием, но ввиду того, что председатель муниципальных депутатов Красносельского района Илья Яшин ранее призывал своих сторонников к участию в незаконных и несогласованных политических мероприятиях под видом районного праздника, что угрожает безопасности его участникам, мы приняли решение согласовать заявку Гудкова и его сторонников и позволить собраться людям на мероприятии, участие в котором не угрожает жизни и благополучию москвичей", - сказал Черников

Акция пройдет 24 декабря на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:30, заявленное количество участников - до 5 тыс. человек. Дмитрий Гудков подтвердил ТАСС, что подал соответствующую заявку в мэрию Москвы. "Раз мэрия Москвы не хочет праздника, который намеревался провести Яшин, то, чтобы не было конфликтов, я предлагаю компромисс - согласовать митинг", - сказал он.

В свою очередь Яшин сообщил ТАСС, что проведение митинга является личной инициативой Гудкова. "Я к ней отношения не имею, со мной это не согласовывалось, и я ее подписывать отказался", - сказал он.