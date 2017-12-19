Путин поблагодарил Вучича за решение назвать парк в честь ансамбля им. Александрова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Сербии Александара Вучича за решение назвать парк в центре Белграда в честь погибших артистов ансамбля песни и пляски им. Александрова. Слова благодарности он произнес на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров.

"В ноябре этого года в Сербии выступал ансамбль пески и пляски Александрова. Я поблагодарил президента Сербии за решение назвать парк в центре Белграда в честь этого военно-музыкального коллектива и в память об артистах этого коллектива, погибших в авиакатастрофе в декабре 2016 года", - сказал Путин.

По его словам, особое внимание в ходе переговоров стороны уделили вопросам культурно гуманитарного сотрудничества. Путин напомнил, что при российском участии недавно был завершен монтаж мозаики на куполе Храма святого Саввы в Белграде. Он добавил, что в Сербии возрождается интерес к изучению русского языка, поддерживаются тесные образовательные связи. "Договорились и далее укреплять контакты между людьми, в том числе расширять туристические обмены, в том числе создавать благоприятные условия для пребывания и работы россиян на территории Сербии и сербов в России", - заключил глава государства.

Вучич пригласил Путина посетить открытие храма Святого Саввы.

"Я также выразил благодарность президенту Путину, я пригласил его приехать в Белград, так как мы планируем открыть храм Святого Саввы на 800-летие автокефальности Сербской православной церкви, мы выразили огромную благодарность российской стороне за помощь [при строительстве храма]", - сказал он по итогам переговоров с российским президентом.