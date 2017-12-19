Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.12:
$ 58.61
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поблагодарил Вучича за решение назвать парк в честь ансамбля им. Александрова

Общество
19 декабря, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Президент РФ также напомнил, что при российском участии недавно был завершен монтаж мозаики на куполе Храма святого Саввы в Белграде

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Сербии Александара Вучича за решение назвать парк в центре Белграда в честь погибших артистов ансамбля песни и пляски им. Александрова. Слова благодарности он произнес на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров.

"В ноябре этого года в Сербии выступал ансамбль пески и пляски Александрова. Я поблагодарил президента Сербии за решение назвать парк в центре Белграда в честь этого военно-музыкального коллектива и в память об артистах этого коллектива, погибших в авиакатастрофе в декабре 2016 года", - сказал Путин.

По его словам, особое внимание в ходе переговоров стороны уделили вопросам культурно гуманитарного сотрудничества. Путин напомнил, что при российском участии недавно был завершен монтаж мозаики на куполе Храма святого Саввы в Белграде. Он добавил, что в Сербии возрождается интерес к изучению русского языка, поддерживаются тесные образовательные связи. "Договорились и далее укреплять контакты между людьми, в том числе расширять туристические обмены, в том числе создавать благоприятные условия для пребывания и работы россиян на территории Сербии и сербов в России", - заключил глава государства.

Вучич пригласил Путина посетить открытие храма Святого Саввы.

"Я также выразил благодарность президенту Путину, я пригласил его приехать в Белград, так как мы планируем открыть храм Святого Саввы на 800-летие автокефальности Сербской православной церкви, мы выразили огромную благодарность российской стороне за помощь [при строительстве храма]", - сказал он по итогам переговоров с российским президентом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вучич, Александар Путин, Владимир Владимирович
Страны
Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
2
Уголовное дело в отношении Дениса Сугробова. Досье
3
Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье
4
Пресс-секретарь Порошенко опубликовал "покаянное письмо Саакашвили"
5
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Досье
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Впервые за 10 лет Первый канал не покажет "Иронию судьбы" 31 декабря
Темы дня
Новости партнеров
Реклама