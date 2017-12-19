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Курорты Кавминвод ожидают роста турпотока в 2018 году до 1,12 млн туристов

Общество
19 декабря, 19:49 UTC+3 ЕССЕНТУКИ край/ 19, декабря. /ТАСС

В прошлом году Ставрополье посетило 1 млн 375 тыс. человек

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ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 19 декабря. /ТАСС/. Курорты Кавказских Минеральных Вод ожидают в 2018 году 1 млн 128 тыс. туристов, что на 7,5% больше, чем в нынешнем году, за счет новых санаториев и продвижения своего бренда. Об этом сообщил во вторник ТАСС в Ессентуках министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

"В динамике сегодняшних прогнозных цифр рост турпотока может составить до 7,5%. Рост обеспечат наши две качественные модели - увеличение койко-мест в здравницах Кавказских Минеральных Вод. И, с другой стороны, популяризация бренда Кавминвод, улучшения бизнес-климата, развития курортных учреждений региона", - рассказал Трухачев во время координационного совета по развитию туристско-рекреационного комплекса края.

По предварительным оценкам министра, туристский поток по итогам 2017 года в крае составит порядка 1 млн 450 тыс. человек, из которых порядка 1 млн 50 тыс. прибудут на Кавминводы. Соответственно, прогноз 2018 года предполагает увеличение турпотока на Кавминводы на более чем 78 тыс. до 1 млн 128 тыс. человек.

В 2016 году Ставрополье посетило 1 млн 375 тыс. человек, что на 6% больше, чем в 2015 году. Кавказские Минеральные Воды посетили 990 тыс. человек (на 6,3% больше, чем в 2016 году). За 10 месяцев 2017 года на Ставрополье уже встретили 1 млн 147 тыс. туристов, что на 7,3% больше аналогичного периода 2016 года.

"Кавказские Минеральные Воды посетило 883 тыс. человек, прирост составил 5,1% относительно того же периода 2016 года. Мы можем отметить некоторое снижение темпов прироста количества туристов, но вместе с тем, положительная динамика продолжает сохраняться", - сказал Трухачев.

Основу туристского потенциала края составляют 138 санаториев и 346 гостиниц. Емкость номерного фонда, как санаториев, так и гостиниц, постоянно расширяется. Начиная с 2014 года, введено в эксплуатацию более 120 средств объектов, емкостью почти 4 тыс. мест.

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