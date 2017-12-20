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Путин обсудит развитие жилищной сферы на заседании Совета по приоритетным проектам

Общество
20 декабря, 0:04 UTC+3 МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России отметил, что пока в сфере ЖКХ проблем "больше, чем их решений"

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин проведет в среду заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба Кремля, "ключевой вопрос заседания - реализация стратегии развития жилищной сферы".

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С соответствующим докладом выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. Также в рамках основной темы запланированы выступления генерального директора АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" Александра Плутника и генерального директора КБ "Стрелка" Дениса Леонтьева.

В этот же день президент выступит на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности.

Проблемы в жилищной сфере глава государства обсуждал буквально на днях на большой пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря. Давая оценку ситуации в ЖКХ в целом, Путин констатировал, что проблем "больше, чем их решений". По его словам, в последнее время был принят ряд решений, "кое-что поменялось", но этого "недостаточно абсолютно". Президент отметил, что и региональные власти, и ответственные федеральные ведомства, прежде всего Минстрой, "явно недорабатывают".

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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2017
Персоны
Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович Плутник, Александр Альбертович
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