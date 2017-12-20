Путин обсудит развитие жилищной сферы на заседании Совета по приоритетным проектам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин проведет в среду заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба Кремля, "ключевой вопрос заседания - реализация стратегии развития жилищной сферы".

С соответствующим докладом выступит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. Также в рамках основной темы запланированы выступления генерального директора АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" Александра Плутника и генерального директора КБ "Стрелка" Дениса Леонтьева.

В этот же день президент выступит на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности.

Проблемы в жилищной сфере глава государства обсуждал буквально на днях на большой пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря. Давая оценку ситуации в ЖКХ в целом, Путин констатировал, что проблем "больше, чем их решений". По его словам, в последнее время был принят ряд решений, "кое-что поменялось", но этого "недостаточно абсолютно". Президент отметил, что и региональные власти, и ответственные федеральные ведомства, прежде всего Минстрой, "явно недорабатывают".