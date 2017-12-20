Дума рассмотрит законопроект о борьбе с фиктивной регистрацией мигрантов в офисах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду пакет законопроектов, направленный на борьбу с фиктивной регистрацией мигрантов в нежилых помещениях. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в октябре группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой ("Единая Россия").

В документе напоминается, что в 2013 году за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении была установлена уголовная ответственность. Вместе с тем законодательством допускается постановка на учет мигрантов в нежилом помещении. Как результат, указывают законодатели, правоохранительными органами стали фиксироваться случаи появления "резиновых офисов".

В этой связи депутаты предлагают ввести уголовную ответственность не только для физических, но и юридических лиц за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе по месту нахождения организации. Для этого они вносят поправки в статью 322 Уголовного кодекса РФ, исключая фразу "жилое помещение", что распространяет действие закона в том числе и на офисы.

По словам Яровой, подобные меры направлены в первую очередь на защиту интересов и безопасности граждан России, поскольку они позволяют предотвратить "угрозу пребывания на территорию России лиц для осуществления, в том числе экстремистской и террористической деятельности".

В настоящее время за фиктивную регистрацию мигрантов предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. В качестве наказания также могут быть назначены принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью также на срок до трех лет. Еще одной мерой, согласно законодательству, может быть лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Участие малых партий

Ранее в среду первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков напомнил журналистам по итогам Совета Думы, что на каждой сессии Госдума "обычно проводит заседание с участием малых партий". По его словам, в эту сессию "20 декабря с участием малых партий будет обсуждаться законопроект "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства".

Он уточнил, что малые партии "будут иметь возможность выступить и задать вопросы". В частности, слово будет предоставлено "Яблоку", Партии роста и "Патриотам России", рассказал политик, отметив, что всего на заседание приглашены представители 50 малых партий.