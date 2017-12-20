Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кампилобактериоза в США

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор советует российским туристам при планировании зарубежных поездок учитывать данные о вспышке кампилобактериоза в США. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"В 17 штатах США регистрируется вспышка кампилобактериоза", - говорится в заявлении. Всего, по данным ведомства, с 17-23 октября этого года зарегистрировано 97 случаев заболевания, 22 человека (каждый четвертый) госпитализированы.

Как отмечает Роспотребнадзор, источником заболевания являются больные щенки. "За неделю до заболевания 98% пациентов имели контакт со щенками, которые продаются через сеть магазинов Petland", - указали российские чиновники. По их данным, "выделенный у больных лиц штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким антибиотикам, обычно назначаемым в первую очередь при лечении кампилобактериоза".

Также в ведомстве отметили, что федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний и ветеринарная служба министерства сельского хозяйства США продолжают исследование заболевания.

Кампилобактериоз - группа инфекций, которые поражают желудочно-кишечный тракт человека. Болезнь может также сопровождаться поражением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Инфекция от животного к человеку может передаваться с продуктами питания, инфицированной водой или при прямом контакте с животными. Кампилобактериоз является самым распространенным кишечным заболеванием в ЕС.