Свыше 7 млрд рублей потратили в Липецкой области на защиту экологии в 2017 году

ЛИПЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Свыше 7 млрд рублей потратили в текущем году в Липецкой области на мероприятия по защите экологии. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник управления экологии и природных ресурсов региона Елена Бадулина.

"Благодаря масштабной работе с природопользователями, в Год экологии на эти цели затрачено более 7 млрд рублей", - сказала собеседница агентства, отметив, что данный показатель является самым высоким в стране. В общей сложности, пояснила Бадулина, под постоянным надзором экологов находятся 187 предприятий Липецкой области.

Другой немаловажный аспект экологической работы - постепенная замена парка автобусов, работающих на внутригородских и междугородних маршрутах. Так, в течение года муниципалитетами было закуплено около 30 новых автобусов с двигателями стандарта Евро-5. "В итоге на стационарных постах экологического контроля с начала года зафиксировано снижение общего количества загрязняющих веществ в воздухе Липецка и Ельца, а в городе Грязи превышений ПДК вообще зафиксировано не было", - заметила начальник управления.

Она добавила, что каждый житель области имеет возможность в режиме реального времени следить за данными замеров качества воздуха - они публикуются на официальных сайтах местной администрации, а также выводятся на светодиодный экран в центре Липецка и транслируются в эфире местных телеканалов.

Ранее глава региона Олег Королев среди приоритетных направлений деятельности местных органов власти выделял именно охрану окружающей среды, а также воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов.