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Путин проведет встречи с советом по культуре и с представителями крупного бизнеса

Общество
21 декабря, 0:05 UTC+3 МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Глава РСПП Александр Шохин отметил, что обычно предновогодние встречи с президентом "не перегружены тяжелой дискуссией", однако какие-то вопросы можно будет поставить

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МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 21 декабря в Кремле заседание Совета по культуре и искусству.

Как сообщала пресс-служба главы государства, на повестке дня вопросы, связанные с совершенствованием государственной культурной политики. Среди них - обеспечение взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, а также изменения в законодательстве, которые должны этому способствовать.

Участники заседания также планируют обсудить реализацию целей и задач, сформулированных в указе президента "Об утверждении основ культурной политики".

В этот же день Путин проведет встречу с представителями российских деловых кругов и объединений, в которой примут участие более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, общественных организаций и банков.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, который на минувшей неделе рассказал журналистам о планирующейся традиционной предновогодней встрече представителей бизнеса с президентом, отметил, что такие встречи, "как правило, не перегружены тяжелой дискуссией". "Но тем не менее, я думаю, мы несколько вопросов могли бы поставить", - сказал глава РСПП, отказавшись при этом уточнять, какие именно вопросы могут быть вынесены на обсуждение.

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