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Пятизвездочный отель к ЧМ-2018 в Ростове готов достроить новый инвестор

Общество
23 декабря, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Минспорта РФ предлагало исключить ростовский Hyatt из программы подготовки к ЧМ-2018 из-за срыва сроков реализации проекта

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новым инвестором строительства отеля Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov, включенного в программу подготовки к ЧМ-2018, станет владелец ООО "Группа Агроком" Иван Саввиди, сообщил ТАСС в субботу в кулуарах съезда "Единой России" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Хайят будет достроен… Интерес высказывают несколько человек, в том числе Иван Игнатьевич Саввиди, "Группа Агроком", обратился с просьбой рассмотреть такую возможность. На самом деле это его личное решение, потому что это бизнес-проект. Мы будем оказывать ему максимальное содействие там, где это возможно, на тех же условиях, что и любому бизнесмену", - сказал Голубев.

Ранее сообщалось, что Минспорта РФ предлагало исключить ростовский Hyatt из программы подготовки к ЧМ-2018 из-за срыва сроков реализации проекта. Строительство отеля было приостановлено из-за проблем с финансированием. В декабре о готовности покинуть проект заявил один из инвесторов, бизнесмен Вадим Варшавский. Ранее представители застройщика сообщали, что начали переговоры о достройке отеля с другими предпринимателями.

По словам Голубева, новый инвестор высказывает намерение успеть достроить отель к ЧМ-2018.

"Это сложная задача - построить его за пять месяцев. Во время последней моей встречи с ним (Иваном Саввиди - прим. ТАСС) я дал ему совет - надо очень быстро завершить тепловой контур, чтобы зима не пропала даром. Если получится, то уверенность в том, что он будет достроен (к ЧМ-2018), достаточно высока", - сказал губернатор.

По данным руководства ООО "МКЦ- РосЕвроДевелопмент" (оператор строительства отеля), готовность объекта в настоящее время составляет 85%. Для завершения строительства необходимо около 1,2 млрд рублей.

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