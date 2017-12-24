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Дед Мороз и Рамзан Кадыров приняли участие в детском предновогоднем празднике в Грозном

Общество
24 декабря, 16:41 дата обновления: 24 декабря, 17:19 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 24, декабря. /ТАСС

Глава Чечни попросил у Деда Мороза мира во всем мире

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© Сергей Коньков/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга приехал в воскресенье в столицу Чеченской Республики. Вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым он посетил праздник, который устроили для детей погибших сотрудников правоохранительных органов.

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"Много лет я выполнял функции помощника Деда Мороза. Мы встречались с нашими детьми, народом, радовали их, делали все, чтобы наша республика стала сказкой, и чтобы к нам приехал наш российский Дед Мороз" - сказал Кадыров.

В Грозный Дед Мороз приехал впервые. Он посетил школу и детский сад. "Вижу, что Грозный готов к нашему общему и любимому празднику. Я объехал уже половину Грозного - очень чистый, замечательный город, очень мне понравились здесь люди, ваши ребятишки веселые и озорные", - рассказал журналистам о первых впечатлениях от города Дед Мороз.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил на Новый год мира во всем мире, рассказал журналистам Дед Мороз.

"Глава Чечни попросил у меня на Новый год мир во всем мире. Когда он был маленьким, то просьбы о подарках у него были такими же, как и у всех детей", - сказал он.

Дед Мороз рассказал, что уже получил большую бандероль с письмами чеченских детей, часто у него просят в подарок волшебную палочку. "Думаю, что волшебные предметы останутся у меня, ведь я дарю детям радость, счастье", - отметил новогодний волшебник.

На вопрос о том, откроется ли его резиденция в Чечне, Дед Мороз ответил, что был бы только рад. "Почему бы нет, было бы здорово - ребятишки могли бы прийти, поговорить, опустить в ящик письма, которые дойдут до Великого Устюга. Подобные резиденции есть в Москве, Вологде, куда резиденция была перевезена после Олимпиады в Сочи", - сказал он.

В конце ноября глава Чечни сообщил, что намерен побывать в гостях у Деда Мороза и лично пригласил его в гости в республику. Резиденция в Великом Устюге порадует Рамзана Кадырова, уверен новогодний волшебник. "Надеюсь, что с этого момента наша дружба будет только крепнуть. Будем дружить городами, домами и, конечно же, семьями. Он [Кадыров] сделал настоящий праздник для всех жителей Грозного и, конечно же, ребятишек", - пояснил журналистам Дед Мороз.

Дед Мороз также призвал россиян встретить Новый год в семейном кругу. "Думаю, что Новый год - это семейный праздник, правда ведь? Надо его отмечать дома, большими и дружными семьями, наши семьи - это самое дорогое и самое большое богатство. Я тоже буду отмечать Новый год дома, в Великом Устюге", - добавил он.

Новогоднее путешествие Деда Мороза началось 1 ноября с посещения острова Русский и продлится до 30 декабря. В 2017 году в маршруте - около 60 российских и зарубежных городов.

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