Температура в Москве в новогоднюю ночь будет ниже нуля с вероятностью 75%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Температура в Москве в новогоднюю ночь с вероятностью 75% будет колебаться от -1 до -4 градусов. О таких данных предварительного прогноза ТАСС сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По двум моделям Гидрометцентра можно сказать сейчас следующее: с вероятностью... 75%, в новогоднюю ночь температура будет чуть-чуть ниже 0. От -1 до -4 градусов. И с вероятностью 25% - 0 и чуть-чуть выше. Вот ничего более точного никто сейчас спрогнозировать (ну, это мое утверждение, оно варьируется все-таки от методики, которую мы здесь отрабатывали), сказать не сможет", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что небольшая, на первый взгляд, разница температур на самом деле очень существенна для прогноза осадков из-за возможного пересечения нулевой отметки. "Прогнозируются небольшие осадки. При отрицательной температуре все-таки небольшой симпатичный нашей душе снежок будет, а при нулевой температуре будет мокрый снежок: не очень радостно и слякотно. Поэтому с вероятностью 75% прогнозируется легкий вариант зимней погоды", - пояснил глава Гидрометцентра.

Погода в последнюю рабочую неделю

По словам эксперта, всю неделю в столице ожидается аномально теплая погода и температуры выше нулевой отметки. " Сегодня ночью будет нормальная морозная погода: в Москве -5..-7, по области до -10. И потом с утра или с глубокой ночи, в 4 или 5 часов, начнется стремительный рост температуры. И уже после полудня температура будет около нулевой отметки: от -1 до +1 градуса", - рассказал он.

Такая погода сохранится в Москве вплоть до субботы. Температура воздуха в столице будет колебаться от -2 до +3, +4 градусов и будет превышать норму на 8-10, а иногда и на 11 градусов.