Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: группа студентов из США и Канады разработала программу для выявления фейковых новостей

Общество
25 декабря, 19:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, декабря. /ТАСС

Разработкой уже заинтересовались в Facebook

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Группа американских и канадских студентов из Йельского университета (США), Калифорнийского технологического института (США) и Университета Ватерлоо (Канада) разработала специальную программу, которая оповещает пользователей интернета о фейковых новостях. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, при создании программы Open Mind были использованы методы анализа тональности текста, его эмоциональной окраски, что позволяет выявлять предвзятость в подаче информации. В случае, если пользователь заходит на сайт, замеченный в распространении ложных новостей, Open Mind выводит на экран предупреждающую надпись, а также предлагает пользователю перечень материалов на эту же тему, в которых приводится альтернативная точка зрения.

По данным агентства, программа также собирает данные о тех сайтах, которые посетил пользователь, и способна построить график, показывающий, была ли полученная пользователем информация односторонней.

Агентство также сообщает, что авторы программы весной следующего года встретятся с конгрессменами.

Разработкой студентов уже заинтересовалась социальная сеть Facebook. "Мы создаем программы, многие из которых очень близки к той, что разработали студенты в Йельском университете, - приводит агентство слова представителя Facebook Ручики Бадхраджа. - У нас есть программа Related Articles, которая помогает пользователям находить статьи на одну тему, когда они делятся с кем-либо информационным материалом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
3
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
4
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама