AP: группа студентов из США и Канады разработала программу для выявления фейковых новостей

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Группа американских и канадских студентов из Йельского университета (США), Калифорнийского технологического института (США) и Университета Ватерлоо (Канада) разработала специальную программу, которая оповещает пользователей интернета о фейковых новостях. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, при создании программы Open Mind были использованы методы анализа тональности текста, его эмоциональной окраски, что позволяет выявлять предвзятость в подаче информации. В случае, если пользователь заходит на сайт, замеченный в распространении ложных новостей, Open Mind выводит на экран предупреждающую надпись, а также предлагает пользователю перечень материалов на эту же тему, в которых приводится альтернативная точка зрения.

По данным агентства, программа также собирает данные о тех сайтах, которые посетил пользователь, и способна построить график, показывающий, была ли полученная пользователем информация односторонней.

Агентство также сообщает, что авторы программы весной следующего года встретятся с конгрессменами.

Разработкой студентов уже заинтересовалась социальная сеть Facebook. "Мы создаем программы, многие из которых очень близки к той, что разработали студенты в Йельском университете, - приводит агентство слова представителя Facebook Ручики Бадхраджа. - У нас есть программа Related Articles, которая помогает пользователям находить статьи на одну тему, когда они делятся с кем-либо информационным материалом".