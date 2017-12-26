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Росгвардия будет охранять более 93 тыс. избирательных участков на выборах президента

Общество
26 декабря, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

В ведомстве напомнили, что в 2016 году Росгвардия обеспечивала безопасность на выборах депутатов Госдумы

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росгвардия обеспечит безопасность на более 93 тыс. избирательных участков во время выборов президента РФ в марте 2018 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В период выборов президента РФ войскам предстоит обеспечить безопасность более 93 тыс. избирательных участков. Более 45 тыс. из них находятся в городах, остальные - в сельской местности", - отметили в Росгвардии.

По данным ведомства, у сотрудников Росгвардии уже есть опыт успешного обеспечения безопасности подобных мероприятий. Например, во время выборов депутатов Госдумы в сентябре 2016 года для обеспечения безопасности были задействованы более 40 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства.

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