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Песков: выбор Putin Team символики с изображением Путина говорит о его популярности

Общество
26 декабря, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Речь идет об общественном движении в поддержку российского президента, основателем которого является хоккеист Александр Овечкин

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Решение движения Putin Team использовать изображение президента РФ Владимира Путина в своей фирменной символике говорит о популярности главы государства. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

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Как напомнил пресс-секретарь президента РФ, это уже не первый случай использования изображения Путина.

"Скорее, скажем так, это проявление его популярности", - считает представитель Кремля. По его словам, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение президента РФ, тех, "кто поддерживает то, что Путин делает, тех, кто верить в будущее президента и будущего кандидата". 

Основатель Putin Team хоккеист Александр Овечкин 24 ноября объявил конкурс по созданию фирменного стиля движения. Прием заявок был прекращен 15 декабря. Голосование, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек, закрылось в ночь на 25 декабря. В финал вышли три варианта, которые решено было использовать при изготовлении сувенирной продукции и нанесения на экипировку. Среди них работа Николая Леванова, который использовал в своих эскизах портреты президента.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Овечкин, Александр Михайлович
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