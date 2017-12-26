Песков: выбор Putin Team символики с изображением Путина говорит о его популярности

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Решение движения Putin Team использовать изображение президента РФ Владимира Путина в своей фирменной символике говорит о популярности главы государства. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ, это уже не первый случай использования изображения Путина.

"Скорее, скажем так, это проявление его популярности", - считает представитель Кремля. По его словам, речь идет о движении тех, кто разделяет мировоззрение президента РФ, тех, "кто поддерживает то, что Путин делает, тех, кто верить в будущее президента и будущего кандидата".

Основатель Putin Team хоккеист Александр Овечкин 24 ноября объявил конкурс по созданию фирменного стиля движения. Прием заявок был прекращен 15 декабря. Голосование, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек, закрылось в ночь на 25 декабря. В финал вышли три варианта, которые решено было использовать при изготовлении сувенирной продукции и нанесения на экипировку. Среди них работа Николая Леванова, который использовал в своих эскизах портреты президента.