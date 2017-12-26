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Почти 500 человек вернулись за сутки в свои дома в Сирии

Общество
26 декабря, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Кроме того, жителям населенных пунктов Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Еще 458 сирийцев за сутки вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий в стране. Об этом во вторник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"За сутки в свои дома вернулись 458 человек (Алеппо - 20, Дейр-эз-Зор - 407, Хомс - 31)", - говорится в сообщении.

Российскими военными совместно с представителями министерства примирения Сирии в провинции Риф Дамаск для возвращения беженцев определены населенные пункты: Шабаа, Хутайтат-Эт-Туркуман, Ар-Рукабия, Аль-Баяд.

Жителям населенных пунктов Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор оказана адресная помощь по доставке питьевой воды.

Центром по примирению враждующих сторон проведен очередной прием жителей в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун. В ходе него основное внимание уделено убеждению представителей вооруженной оппозиции сдать оружие и вернуться к мирной жизни.

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