Почти 500 человек вернулись за сутки в свои дома в Сирии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Еще 458 сирийцев за сутки вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий в стране. Об этом во вторник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"За сутки в свои дома вернулись 458 человек (Алеппо - 20, Дейр-эз-Зор - 407, Хомс - 31)", - говорится в сообщении.

Российскими военными совместно с представителями министерства примирения Сирии в провинции Риф Дамаск для возвращения беженцев определены населенные пункты: Шабаа, Хутайтат-Эт-Туркуман, Ар-Рукабия, Аль-Баяд.

Жителям населенных пунктов Сальхиях и Маррат в провинции Дейр-эз-Зор оказана адресная помощь по доставке питьевой воды.

Центром по примирению враждующих сторон проведен очередной прием жителей в населенном пункте Джеруд района Восточный Каламун. В ходе него основное внимание уделено убеждению представителей вооруженной оппозиции сдать оружие и вернуться к мирной жизни.