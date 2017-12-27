На средства реабилитации инвалидов в 2018 году выделят более 30 млрд руб.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Порядка 30 млрд рублей выделяется в 2018 году на покупку технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минтруда РФ.

Ведомство напомнило, что в 2017 году на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации выделено 32,84 млрд рублей, что на 3,54 млрд рублей выше 2016 года. Эти средства позволяют обеспечить необходимыми ТСР около 1,6 млн человек, добавили в министерстве.

"В 2018 году предусмотрено 30,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Учитывая, что обеспечение ТСР и услугами осуществляется в заявительном порядке и требует обязательного наличия соответствующих рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации или абилитации, вопрос выделения дополнительного финансирования будет решаться в 2018 году по мере освоения средств с учетом поступающих заявок, добавили в Минтруде.