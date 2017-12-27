Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Горячая линия" по вопросам оказания помощи туристам открылась в Минкурортов КБР

Общество
27 декабря, 13:25 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 27, декабря. /ТАСС

Прием звонков ведется круглосуточно

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. "Горячая линия" по вопросам оказания экстренной помощи туристам начала работать в Министерстве курортов и туризма Кабардино- Балкарии (КБР), сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Прием звонков ведется круглосуточно по номерам: 8-928-082-40-66, 8-967-422-73-90", - говорится в сообщении. По данным министерства, обратившиеся смогут рассчитывать на квалифицированную консультацию. Позвонив на "горячую линию", можно оставить также отзывы, пожелания, замечания о пребывании в Кабардино-Балкарии, которые впоследствии будут проанализированы. Анонимные звонки не рассматриваются.

Как рассказал ТАСС министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков, "горячая линия" организована с учетом растущего турпотока в республику, главной целью для властей региона является безопасность туристов.

"У нас статистика не очень веселая, прямо скажем, каждый высокий сезон проходит с потерями... На сегодня все штатные мероприятия по обеспечению безопасности на горнолыжных трассах всеми службами, в том числе противолавинной, выполнены. Есть специальные противолавинные комплексы, оборудование стоит. Конечно, мы не можем к каждому фрирайдеру приставить инструктора, который будет за ним следить, когда и куда он выходит или не выходит, но на сегодняшний день заграждения, знаки, камеры видеонаблюдения установлены", - сказал он.

Местные власти по итогам года прогнозируют рост туристического потока около 8%. "По Приэльбрусью количество посетивших курорт составит 385-390 тысяч человек, по республике под 500 тысяч выходим за 2017 год", - добавил Шогенцуков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама