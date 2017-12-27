"Горячая линия" по вопросам оказания помощи туристам открылась в Минкурортов КБР

НАЛЬЧИК, 27 декабря. /ТАСС/. "Горячая линия" по вопросам оказания экстренной помощи туристам начала работать в Министерстве курортов и туризма Кабардино- Балкарии (КБР), сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Прием звонков ведется круглосуточно по номерам: 8-928-082-40-66, 8-967-422-73-90", - говорится в сообщении. По данным министерства, обратившиеся смогут рассчитывать на квалифицированную консультацию. Позвонив на "горячую линию", можно оставить также отзывы, пожелания, замечания о пребывании в Кабардино-Балкарии, которые впоследствии будут проанализированы. Анонимные звонки не рассматриваются.

Как рассказал ТАСС министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков, "горячая линия" организована с учетом растущего турпотока в республику, главной целью для властей региона является безопасность туристов.

"У нас статистика не очень веселая, прямо скажем, каждый высокий сезон проходит с потерями... На сегодня все штатные мероприятия по обеспечению безопасности на горнолыжных трассах всеми службами, в том числе противолавинной, выполнены. Есть специальные противолавинные комплексы, оборудование стоит. Конечно, мы не можем к каждому фрирайдеру приставить инструктора, который будет за ним следить, когда и куда он выходит или не выходит, но на сегодняшний день заграждения, знаки, камеры видеонаблюдения установлены", - сказал он.

Местные власти по итогам года прогнозируют рост туристического потока около 8%. "По Приэльбрусью количество посетивших курорт составит 385-390 тысяч человек, по республике под 500 тысяч выходим за 2017 год", - добавил Шогенцуков.