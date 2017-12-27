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Работа основных маршрутов наземного транспорта Москвы будет продлена в новогоднюю ночь

Общество
27 декабря, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Более 50 маршрутов будут работать всю ночь, еще 100 - до 3:30 мск

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Основные маршруты Мосгортранса будут доступны для горожан круглосуточно с 31 декабря на 1 января и до 03:00 в ночь с 6 на 7 января, сообщается на сайте предприятия.

"57 маршрутов, которые были востребованы у пассажиров до самого утра [в прошлую новогоднюю ночь] <...> будут доступны <...> круглосуточно в ночь с 31 декабря на 1 января, еще около ста маршрутов будут работать до 03:30 утра", - цитирует портал гендиректора Мосгортранса Леонида Антонова.

По его словам, самые востребованные маршруты были определены в прошлом году. Тогда общественный транспорт столицы впервые курсировал на протяжении всей новогодней ночи. По итогам анализа востребованности были выбраны 57 маршрутов.

"Все они обеспечивают проезд к наиболее популярным местам празднований: паркам, каткам и новогодним фестивалям, а также связывают между собой различные районы города", - уточнил он. В Рождественскую ночь будет продлен до 03:00 режим работы 159 наиболее популярных маршрутов.

В ведомстве добавили, что в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января на городских маршрутах будут курсировать около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев.

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