Эксперты заявили о необходимости продолжения очистки архипелага Земля Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 27 декабря. /ТАСС/. Очистка арктического архипелага Земля Франца-Иосифа должна продолжиться, при этом деньги на нее нужно выделить уже в начале 2018 года, заявили эксперты корреспонденту ТАСС. По оценкам специалистов, осталось завершить около 10-15% работ.

"На следующий год у нас нет ясности о проведении работ по ликвидации прошлого экологического ущерба (на Земле Франца-Иосифа - прим. ТАСС). Ее нет, но это не значит, что работы не будут проводиться в будущем. Они необходимы, потому что нельзя заканчивать на полуслове, осталось чуть-чуть, где-то 10-15%", - сказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, пояснив, что на 2018 год деньги на очистку Земли Франца-Иосифа не выделены.

По словам Сергея Камышанова, гендиректора компании "Арктик консалтинг сервис" (работающая в Арктике логистическая компания), если выделить деньги после начала 2018 года, можно не успеть подготовиться к работе в Арктике, так как это длительный процесс. Между тем, полностью завершены работы только на трех островах: Земле Александры, острове Гукера и острове Хейса, осталось еще три острова.

"Остались острова Гофмана и Рудольфа - там небольшие работы, на острове Рудольфа объект (советская полярная станция - прим. ТАСС) представляет большую историческую ценность. Очень красивое место, бухта. На острове Гофмана остались бочки", - рассказал Камышанов корреспонденту ТАСС.

По словам экспертов, самые сложные работы остались на острове Греэм-Белл - самом восточном и одном из самых труднодоступных островов архипелага. "На Греэм-Белле осталось закрыть 15-20%, самое сложное место - это мыс Аэросъемки, там 20 км жижи, где должна работать специальная техника, там строения остались. А мы остановились на том, что сейчас если в бухту придут туристы, а там две линии террикона (насыпь из отходов или шлаков - прим. ТАСС) стоят и несколько тысяч подготовленных к вывозке биг-бегов - белых мешков. Мы как объясним - что не хватило, ослабли?" - говорит Камышанов.

Работы на Греэм-Белле уже проводились в 2013, 2015 и 2017 годах, тогда удалось предотвратить попадание в море нефтепродуктов из ржавых бочек. Как говорит Кирилов, сложность в том, что из-за ледовой обстановки попасть на остров удается не каждый год, а тем более не всегда удается выгрузить людей и технику для работы - каждый сезон ее вывозят с острова на материк. "Греэм-Белл - самый крупный, застроенный и очень тяжелый для попадания остров", - сказал он.

Промежуточные итоги арктической уборки

Уборка Земли Франца-Иосифа началась в 2012 году с острова Земля Александры, запланирована также очистка островов Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана и Греэм-Белл, работы проводились также на острове Северный архипелага Новая Земля. В 2017 году уборка Земли Франца-Иосифа проведена с перевыполнением плана: вывезено 10 тыс. 600 тонн вместо запланированных 8 тыс. тонн.

Общий объем вывезенного с территории парка в 2012-2017 годах мусора превышает 50 тыс. тонн, это отходы деятельности военных объектов и полярных станций: бочки из- под горюче-смазочных материалов и бочки с топливом, строительные материалы, бытовой мусор, брошенная техника, остатки зданий и сооружений.

Территория архипелага стала пилотной площадкой по ликвидации оставшегося с прошлых времен экологического ущерба в Арктике.

Земля Франца-Иосифа вместе с северной частью архипелага Новая Земля входит в состав национального парка "Русская Арктика" - самой северной и самой большой в России особо охраняемой природной территории.