Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Остров Белый очистили от мусора: как работают волонтеры в Арктике

В стране Арктика сегодня
7 февраля, 12:08 UTC+3
Тонны загрязнений за три года убрали волонтеры на острове Белый. О том, почему на Белый нельзя заходить женщинам и как был спасен от браконьеров белый медвежонок, — в репортаже ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

Более тысячи тонн одного только металлолома за пять лет генеральной уборки собрали волонтеры на острове Белый в Ямало-Ненецком автономном округе. Весь мусор откапывали и сортировали вручную, несмотря на то, что справляться приходилось с 30-литровыми цистернами из-под топлива. Летом 2017 года начнется уборка соседнего необитаемого острова Велькицкого, куда за многие годы впервые ступит нога человека. Почему на Белый нельзя заходить женщинам и как волонтеры спасли белого медвежонка от браконьеров, — в очерке ТАСС. 

Алексей Рудковский, руководитель экологических экспедиций

Алексей Рудковский, руководитель экологических экспедиций

© Донат Сорокин/ТАСС

— А вы знаете, где находится остров Белый? — именно с этого вопроса беседу начинает Алексей Рудковский, бессменный руководитель экологических экспедиций. — Это самая северная точка Ямало-Ненецкого автономного округа, располагается в Карском море. На данный момент там находится метеостанция, на которой постоянно живут три человека. В лучшие годы людей здесь было до сотни, дислоцировалась военная часть и даже был коровник. Сейчас "население" острова — белые медведи, — говорит Рудковский.

Первая экспедиция высадилась на Белый в 2012 году. 13 волонтеров и спасателей прибыли на вертолете, чтобы начать уборку накопленного мусора за советское время.

— У нас не было никакого понятия, что мы будем делать и по какой технологии проводить очистку. В наших представлениях было, что нас привезут на участок земли, где несколько баночек, которые нужно собрать. Параллельно с нами на остров отправилось судно, на котором находились наши вещи и продукты питания, но судно попало в шторм, поэтому на трое суток мы остались наедине со своими рюкзаками. И это была нереальная проверка, выход из зоны комфорта практически в космос, — рассказывает Рудковский.

Одно из заброшенных зданий мы оборудовали под общежитие. Чувство страха не покидало ни на минуту, ведь белые медведи любят во время ветреной погоды зайти в один из домиков и спать там. Постоянно было ощущение, что из-за угла выйдет медведь Алексей Рудковский руководитель экологических экспедиций

— Когда от нас улетел вертолет, наступило понимание, что он прилетит только через месяц. Жутко холодно, максимум 5 градусов, арктический мокрый ветер с моря. Вокруг тундра, наступаешь и проваливаешься в воду. Одно из заброшенных зданий мы оборудовали под общежитие. Чувство страха не покидало ни на минуту, ведь белые медведи любят во время ветреной погоды зайти в один из домиков и спать там. Постоянно было ощущение, что из-за угла выйдет медведь, — говорит он.

Из-за сложности грунта в летний период тяжелая техника не может заходить на остров.

— Из-за проблем с грунтом огромные металлические цистерны из-под топлива, бочки и обломки старых зданий мы собирали только руками. Всего за пять лет экспедиции на острове работали 148 человек из России, Китая, Чили, Германии и Израиля. Мы успели не только провести уборку, но и возвести часовню. Строительные материалы для нее прибыли на судне, но на берег их перетаскивали вручную. В общей сложности 30 тонн бревен таскали руками, жутко болели плечи, — отметил Рудковский.  

{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_140.stepNow *12 +1}} - 6 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_140.sliderLength-1}}
© Общественная организация "ГринАрктика"
© Общественная организация "ГринАрктика"
© Общественная организация "ГринАрктика"
© Общественная организация "ГринАрктика"
© Общественная организация "ГринАрктика"
© Общественная организация "ГринАрктика"
Выбор редакции
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне 6 февраля, 17:07
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека 6 февраля, 9:45
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций 5 февраля, 23:54
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом 5 февраля, 19:58
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский переизбран председателем ЛДПР 4 февраля, 13:51
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек 4 февраля, 13:13
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_140'].sliderLength - 1}}
+

Женщинам вход воспрещен

За свою работу на острове волонтеры не получают ни копейки, но каждый год желающие испытать себя выстраиваются в прямом смысле в очереди.

— Самый большой конкурс был в 2013 году, тогда на 60 мест было подано 460 заявок. Просто так, с улицы, взять волонтера мы не можем, он проходит трехуровневый отбор — анкетирование, собеседование и тренировочный сбор, где учат технике безопасности: как взять бочку и не сорвать спину, как общаться с белыми медведями, — добавил Рудковский.

Перелет и размещение одного человека на Белом обходится в 600 тысяч рублей.

Команда волонтеров на острове Белый

Команда волонтеров на острове Белый

© Общественная организация "ГринАрктика"
Команда волонтеров на острове Белый
© Общественная организация "ГринАрктика"

На остров могут приезжать только мужчины, вход для женщин воспрещен.

— По поверьям коренных малочисленных народов Севера, остров Белый — священная земля, место, куда  женщинам категорически нельзя. Там находятся шесть жертвенников, где северные народы совершают обряды. Мы обязательно учитывали миологические факторы, чтобы не создавать конфликтных ситуаций, — уточнил он.

Но однажды сделали исключение. В 2015 году во время экологической экспедиции обнаружили братскую могилу участников советского военно-морского арктического конвоя БД-5 времен Великой Отечественной войны.

— Для проведения экспертиз прилетала женщина-криминалист, — сказал Рудковский.

По словам директора департамента науки и инноваций ЯНАО Алексея Титовского, в будущем Белый станет островом науки и туризма.

— Сейчас весь мусор собран, подготовлен к транспортировке, планируется, что в 2017 году начнут огромное количество металлолома вывозить для утилизации, — рассказал Титовский.

Спасение белого медвежонка

— Количество белых медведей на острове каждое лето разное, в пределах десяти особей. В 2013 году, проснувшись утром, из окна в зоне видимости около нашего общежития я насчитывал 10 взрослых мишек. Представьте, идешь на работу, а там лежит медведь. Поэтому с собой всегда дымовые шашки, чтобы отпугивать хищников. Передвижения в одиночку по острову запрещены, — говорит Рудковский.

На острове введены строгие правила общения с медведями.

— Они на острове хозяева, мы — гости. Их нельзя кормить, необходимо сразу же утилизировать бытовые отходы, ведь запахи хищники чувствуют за 10 км. Если белого медведя хоть раз покормить, то он уже не уйдет с этого места.

— Во время работы один человек наблюдает за медведем, остальные работают. Хищники не отрывают взгляда от людей, на острове всегда находишься под присмотром мишек. Самое страшное, что они ходят бесшумно, — добавил он.

© Общественная организация "ГринАрктика"

Ни одного ЧП с участием хищников во время экспедиций не произошло. А в 2013 году волонтеры даже спасли раненного браконьерами детеныша белого медведя.

— Сначала мы заметили медведицу с грудничком, но спустя три дня детеныш к нам пришел один, хромая. Самку застрелили и забрали, установить кто это сделал, не получилось, потому что мимо острова проходит много кораблей, — поделился Рудковский. — Главное правило, которого мы придерживались, — не вмешиваться в дикую среду. Но здесь другая ситуация, ведь малыш пострадал от человека, и мы решили помочь. Связались с большой землей, сделали в одном из строений вольер с бассейном, кормили его рыбой. Пуля прошла на вылет, поэтому лапа серьезно не пострадала, и за 20 дней реабилитации медведь подрос.

На призывы о помощи откликнулся пермский зоопарк.

— За медвежонком прислали вертолет с клеткой. Его сначала отвезли в Салехард, Тюмень и потом в Пермь. Сейчас это огромный белый медведь, который создал в зоопарке семью. Мы периодически заходим посмотреть его свежие фотографии и порадоваться, — говорит Рудковский.

© Общественная организация "ГринАрктика"

Новый остров

По словам Рудковского, который возглавляет общественную организацию "ГринАрктика", большинство островов, которые находятся по северному морскому пути, нуждаются в генеральной уборке.

— Потому что на большинстве из них находятся топливные бочки, мусор от судов и другие. Сейчас по федеральной программе идет масштабная очистка Земли Франца Иосифа и Новой Земли.

На Ямале самые загрязненные острова — Белый, Велькицкого, Олений и Шакальского. В 2017 году запланирована новая экологическая экспедиция, которая пройдет в июле-августе.

— Остров Велькицкого — новая для нас территория, которая абсолютно незнакома, туда с момента закрытия в 1990-е годы метеостанции не ступала нога человека. Туда поедут уже бывалые волонтеры, чтобы сразу приступить к работам. На необитаемом острове нет сохранившихся зданий, жить придется в палатках, — отметил Рудковский.

Уже проведен фото-видеомониторинг территории Велькицкого. По предварительным данным, там скопилось более 800 тонн металлолома, сносу подлежат 29 строений, необходимо вывезти 73 тонны металлоконструкций, 30 единиц техники общей массой около 241 тонны, а также большое количество бочек.

Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:56'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:56'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
AU .mp3 (884.62 KB) Аудио дорожка
© Пресс-служба губернатора ЯНАО/ТАСС

— Данный остров можно пройти пешком за день, но сказать, сколько займет очистка, пока невозможно. Разброс мусора очень большой, половина бочек в песке, — добавил Рудковский.

По словам директора департамента Титовского, добраться до Велькицкого гораздо сложнее.

— Остров в 10 раз меньше Белого, но уровень загрязнения сопоставим. Между Белым и материком пролив Малыгина, который можно преодолеть зимой на снегоходах. Велькицкого находится в открытом море, по льдам туда не доехать, только на вертолетах или судах. Сейчас продумываем логистику, уверены, что задача по очистке островов на Ямале будет выполнена в ближайшие годы, — подчеркнул Титовский.

Смотрите также

На очистку арктической части Ямала от мусора необходимо 80 млрд рублей
Арктические соседи: что нужно знать, чтобы жить и работать рядом с белыми медведями
На Ямале все несанкционированные свалки отметят на экологической карте

— Это наше наследство с тех времен, когда велось освоение арктических территорий. Не надо осуждать тех людей, которые в свое время оставили столько отходов на островах, потому что у  них были другие задачи, они проводили геологоразведку. Сейчас надо набраться сил и навести порядок, сделать выводы и не повторять такое, — резюмировал Рудковский. 

Алина Имамова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Освоение Арктики
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама