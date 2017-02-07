Остров Белый очистили от мусора: как работают волонтеры в Арктике

Более тысячи тонн одного только металлолома за пять лет генеральной уборки собрали волонтеры на острове Белый в Ямало-Ненецком автономном округе. Весь мусор откапывали и сортировали вручную, несмотря на то, что справляться приходилось с 30-литровыми цистернами из-под топлива. Летом 2017 года начнется уборка соседнего необитаемого острова Велькицкого, куда за многие годы впервые ступит нога человека. Почему на Белый нельзя заходить женщинам и как волонтеры спасли белого медвежонка от браконьеров, — в очерке ТАСС.

Алексей Рудковский, руководитель экологических экспедиций © Донат Сорокин/ТАСС

— А вы знаете, где находится остров Белый? — именно с этого вопроса беседу начинает Алексей Рудковский, бессменный руководитель экологических экспедиций. — Это самая северная точка Ямало-Ненецкого автономного округа, располагается в Карском море. На данный момент там находится метеостанция, на которой постоянно живут три человека. В лучшие годы людей здесь было до сотни, дислоцировалась военная часть и даже был коровник. Сейчас "население" острова — белые медведи, — говорит Рудковский.

Первая экспедиция высадилась на Белый в 2012 году. 13 волонтеров и спасателей прибыли на вертолете, чтобы начать уборку накопленного мусора за советское время.

— У нас не было никакого понятия, что мы будем делать и по какой технологии проводить очистку. В наших представлениях было, что нас привезут на участок земли, где несколько баночек, которые нужно собрать. Параллельно с нами на остров отправилось судно, на котором находились наши вещи и продукты питания, но судно попало в шторм, поэтому на трое суток мы остались наедине со своими рюкзаками. И это была нереальная проверка, выход из зоны комфорта практически в космос, — рассказывает Рудковский.

Одно из заброшенных зданий мы оборудовали под общежитие. Чувство страха не покидало ни на минуту, ведь белые медведи любят во время ветреной погоды зайти в один из домиков и спать там. Постоянно было ощущение, что из-за угла выйдет медведь Алексей Рудковский руководитель экологических экспедиций

— Когда от нас улетел вертолет, наступило понимание, что он прилетит только через месяц. Жутко холодно, максимум 5 градусов, арктический мокрый ветер с моря. Вокруг тундра, наступаешь и проваливаешься в воду. Одно из заброшенных зданий мы оборудовали под общежитие. Чувство страха не покидало ни на минуту, ведь белые медведи любят во время ветреной погоды зайти в один из домиков и спать там. Постоянно было ощущение, что из-за угла выйдет медведь, — говорит он.

Из-за сложности грунта в летний период тяжелая техника не может заходить на остров.

— Из-за проблем с грунтом огромные металлические цистерны из-под топлива, бочки и обломки старых зданий мы собирали только руками. Всего за пять лет экспедиции на острове работали 148 человек из России, Китая, Чили, Германии и Израиля. Мы успели не только провести уборку, но и возвести часовню. Строительные материалы для нее прибыли на судне, но на берег их перетаскивали вручную. В общей сложности 30 тонн бревен таскали руками, жутко болели плечи, — отметил Рудковский.

Женщинам вход воспрещен

За свою работу на острове волонтеры не получают ни копейки, но каждый год желающие испытать себя выстраиваются в прямом смысле в очереди.

— Самый большой конкурс был в 2013 году, тогда на 60 мест было подано 460 заявок. Просто так, с улицы, взять волонтера мы не можем, он проходит трехуровневый отбор — анкетирование, собеседование и тренировочный сбор, где учат технике безопасности: как взять бочку и не сорвать спину, как общаться с белыми медведями, — добавил Рудковский.

Перелет и размещение одного человека на Белом обходится в 600 тысяч рублей.

Развернуть Команда волонтеров на острове Белый © Общественная организация "ГринАрктика" Команда волонтеров на острове Белый © Общественная организация "ГринАрктика"

На остров могут приезжать только мужчины, вход для женщин воспрещен.

— По поверьям коренных малочисленных народов Севера, остров Белый — священная земля, место, куда женщинам категорически нельзя. Там находятся шесть жертвенников, где северные народы совершают обряды. Мы обязательно учитывали миологические факторы, чтобы не создавать конфликтных ситуаций, — уточнил он.

Но однажды сделали исключение. В 2015 году во время экологической экспедиции обнаружили братскую могилу участников советского военно-морского арктического конвоя БД-5 времен Великой Отечественной войны.

— Для проведения экспертиз прилетала женщина-криминалист, — сказал Рудковский.

По словам директора департамента науки и инноваций ЯНАО Алексея Титовского, в будущем Белый станет островом науки и туризма.

— Сейчас весь мусор собран, подготовлен к транспортировке, планируется, что в 2017 году начнут огромное количество металлолома вывозить для утилизации, — рассказал Титовский.

Спасение белого медвежонка

— Количество белых медведей на острове каждое лето разное, в пределах десяти особей. В 2013 году, проснувшись утром, из окна в зоне видимости около нашего общежития я насчитывал 10 взрослых мишек. Представьте, идешь на работу, а там лежит медведь. Поэтому с собой всегда дымовые шашки, чтобы отпугивать хищников. Передвижения в одиночку по острову запрещены, — говорит Рудковский.

На острове введены строгие правила общения с медведями.

— Они на острове хозяева, мы — гости. Их нельзя кормить, необходимо сразу же утилизировать бытовые отходы, ведь запахи хищники чувствуют за 10 км. Если белого медведя хоть раз покормить, то он уже не уйдет с этого места.

— Во время работы один человек наблюдает за медведем, остальные работают. Хищники не отрывают взгляда от людей, на острове всегда находишься под присмотром мишек. Самое страшное, что они ходят бесшумно, — добавил он.

© Общественная организация "ГринАрктика"

Ни одного ЧП с участием хищников во время экспедиций не произошло. А в 2013 году волонтеры даже спасли раненного браконьерами детеныша белого медведя.

— Сначала мы заметили медведицу с грудничком, но спустя три дня детеныш к нам пришел один, хромая. Самку застрелили и забрали, установить кто это сделал, не получилось, потому что мимо острова проходит много кораблей, — поделился Рудковский. — Главное правило, которого мы придерживались, — не вмешиваться в дикую среду. Но здесь другая ситуация, ведь малыш пострадал от человека, и мы решили помочь. Связались с большой землей, сделали в одном из строений вольер с бассейном, кормили его рыбой. Пуля прошла на вылет, поэтому лапа серьезно не пострадала, и за 20 дней реабилитации медведь подрос.

На призывы о помощи откликнулся пермский зоопарк.

— За медвежонком прислали вертолет с клеткой. Его сначала отвезли в Салехард, Тюмень и потом в Пермь. Сейчас это огромный белый медведь, который создал в зоопарке семью. Мы периодически заходим посмотреть его свежие фотографии и порадоваться, — говорит Рудковский.

© Общественная организация "ГринАрктика"

Новый остров

По словам Рудковского, который возглавляет общественную организацию "ГринАрктика", большинство островов, которые находятся по северному морскому пути, нуждаются в генеральной уборке.

— Потому что на большинстве из них находятся топливные бочки, мусор от судов и другие. Сейчас по федеральной программе идет масштабная очистка Земли Франца Иосифа и Новой Земли.

На Ямале самые загрязненные острова — Белый, Велькицкого, Олений и Шакальского. В 2017 году запланирована новая экологическая экспедиция, которая пройдет в июле-августе.

— Остров Велькицкого — новая для нас территория, которая абсолютно незнакома, туда с момента закрытия в 1990-е годы метеостанции не ступала нога человека. Туда поедут уже бывалые волонтеры, чтобы сразу приступить к работам. На необитаемом острове нет сохранившихся зданий, жить придется в палатках, — отметил Рудковский.

Уже проведен фото-видеомониторинг территории Велькицкого. По предварительным данным, там скопилось более 800 тонн металлолома, сносу подлежат 29 строений, необходимо вывезти 73 тонны металлоконструкций, 30 единиц техники общей массой около 241 тонны, а также большое количество бочек.

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— Данный остров можно пройти пешком за день, но сказать, сколько займет очистка, пока невозможно. Разброс мусора очень большой, половина бочек в песке, — добавил Рудковский.

По словам директора департамента Титовского, добраться до Велькицкого гораздо сложнее.

— Остров в 10 раз меньше Белого, но уровень загрязнения сопоставим. Между Белым и материком пролив Малыгина, который можно преодолеть зимой на снегоходах. Велькицкого находится в открытом море, по льдам туда не доехать, только на вертолетах или судах. Сейчас продумываем логистику, уверены, что задача по очистке островов на Ямале будет выполнена в ближайшие годы, — подчеркнул Титовский.

— Это наше наследство с тех времен, когда велось освоение арктических территорий. Не надо осуждать тех людей, которые в свое время оставили столько отходов на островах, потому что у них были другие задачи, они проводили геологоразведку. Сейчас надо набраться сил и навести порядок, сделать выводы и не повторять такое, — резюмировал Рудковский.

Алина Имамова