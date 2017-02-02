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На очистку арктической части Ямала от мусора необходимо 80 млрд

Новости Урала
2 февраля, 10:19 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 2, февраля. /ТАСС
Очистки требует береговая линия арктических рек, где скопились затонувшие суда и древесина, заброшенные нефтяные скважины
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САЛЕХАРД, 2 февраля. /ТАСС/. Около 80 млрд рублей необходимо на очистку арктической части Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от мусора и загрязнений. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона Александр Гаврилюк.

"Объектов загрязнения на территории ЯНАО, которые требуют очистки, много - в общей сложности около 80 крупных. Мы проводили оценку ликвидации данного ущерба, чтобы прибрать данные объекты, в среднем на очистку необходимо около 80 млрд рублей, это очень серьезная сумма", - сказал Гаврилюк.

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По словам собеседника агентства, очистки требует береговая линия арктических рек, где скопились затонувшие суда и древесина, заброшенные нефтяные скважины. "Но объектов загрязнения, которые близки к людям, населенным пунктам и могут оказать влияние на человека, к счастью, немного. Есть целые заброшенные поселки, например, Полярный - это бывшая база геологоразведчиков, там здания, которые надо убирать. Де-факто их нет, но мусор вывозить необходимо", - добавил он.

Работами по очистке Арктики на Ямале начали заниматься в 2011 году. "Это поступательный процесс, который требует финансовых вложений. Мы начали с очевидной уборки, однако, находясь в Салехарде (окружном административном центре), невозможно понять, что происходит на территории всего арктического Ямала. Мы подключили муниципалитеты, чтобы они начали описание загрязненных участков, собирали общую информацию по загрязненным участкам", - подчеркнул Гаврилюк.

Ранее ТАСС сообщал, что власти ЯНАО выделят почти 300 млн рублей на экологические проекты в Арктике в 2017 году. За счет этих средств планируется обеспечить охрану биоресурсов, борьбу с браконьерством, очистку водных объектов и провести экологические мероприятия. Всего в рамках Года экологии в регионе запланировано около 70 мероприятий. Особое внимание уделяют ликвидации накопленного промышленного ущерба, в том числе заброшенных скважин, которые были пробурены в советское время на территории ЯНАО в исследовательских целях для поиска газа и нефти.

Вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположена за Полярным кругом. Общая площадь региона - 750 тыс. кв. километров.

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