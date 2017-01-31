Арктические соседи: что нужно знать, чтобы жить и работать рядом с белыми медведями

Один из больших рисков при освоении Арктики — ее обитатели. Как жить и работать по соседству с белыми медведями, причем так, чтобы не навредить хищникам? Ведь о них известно не так много. Ученые до сих пор точно не определили даже численность медведей в Арктике. ТАСС выяснил, как сосуществуют люди и белые медведи.

Белый медведь — самый большой наземный хищник на планете. Его длина достигает 3 метров, высота в холке — до 130–150 сантиметров. От других медведей его отличают длинная шея и плоская голова. Кожа у белого медведя черная, а шерстинки на самом деле не белые, а полупрозрачные.

Считается, что в мире обитает до 25 тысяч белых медведей. Они формируют около 20 популяций в циркумполярной зоне на территории России, Канады, США (Аляска), Норвегии (Шпицберген), Дании (Гренландия). На территории России выделяют три: баренцевоморско-карскую, лаптевскую и чукотско-аляскинскую. Представители разных популяций немного отличаются друг от друга. Например, чукотские медведи несколько крупнее баренцевоморских, а обитатели западной части Российской Арктики ведут себя агрессивнее восточных.

Белый медведь занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, США, Канады, Российской Федерации.

Основными угрозами для белого медведя ученые считают потепление климата и таяние полярных льдов, загрязнение окружающей среды, охоту и браконьерство, незаконную торговлю, а также гибель медведей в результате конфликтных ситуаций с человеком.

На территории Архангельской области белые медведи встречаются на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, где обитает основная часть баренцевоморской субпопуляции. Как объясняют специалисты национального парка "Русская Арктика", из-за удаленности от материка проблемы браконьерства и охоты, которая в России запрещена законодательно с 1956 года, не столь актуальны. Зато на первый план выходит проблема возможного возникновения конфликтных ситуаций между белым медведем и человеком.

Одной из причин роста числа конфликтов является потепление климата: по данным ученых, площадь ледового покрова Арктики в последние годы уменьшилась на 25% и в ближайшие десятилетия может еще сократиться. Белый медведь — единственный вид наземных млекопитающих, большая часть жизни которого связана с дрейфующими льдами: хищник охотится преимущественно со льда. Потепление климата в Арктике, сопровождающееся отступанием кромки льдов к северу, приводит к снижению площади наиболее пригодных местообитаний белого медведя. Звери вынуждены оставаться на берегу, где им не всегда хватает корма. Кроме того, ведется промышленное освоение региона, развивается туризм, а значит, повышается вероятность встречи с хищником.

Как рассказывают инспекторы национального парка, которые сопровождают туристические рейсы в высокоширотной Арктике, почти в каждом круизе кто-то из туристов задает вопрос: "А когда мы будем обниматься с белыми медведями?" Мультфильм про Умку и его аналоги сформировали представление о чудесном белом мишке, этаком добродушном увальне, что истине совсем не соответствует. Поэтому во время туристических рейсов, если в районе предполагаемой высадки видят белого медведя, на берег никого не выпускают. За этим полярным обитателем разрешают наблюдать только с борта судна, вертолета или лодки.

Чаще всего проблемы или, как говорят полярники, "конфликты с белым медведем" возникают, если человек нарушает правила. С начала века на Земле Франца-Иосифа произошло несколько инцидентов. В начале января 2016 года медведица напала на рабочего на острове Земля Александры. Мужчина один остался на улице вопреки инструкциям, с которыми всех прибывающих на территорию знакомят под подпись. В 2011 году на острове Хейса погиб сотрудник метеостанции, который в одиночку и без оружия вышел с базы для заправки метеозонда. До этого в 2004 году также на острове Хейса на начальника метеостанции набросился медведь. Хищника выстрелами из ракетницы смог отогнать пилот вертолета с судна "Михаил Сомов" — пострадавшего удалось спасти.

Постоянно соседствовать с белыми медведями людям приходится и на мысе Желания. Здесь находится сезонная база национального парка "Русская Арктика". Год на год не приходится, но к концу лета хозяева Арктики приходят сюда обязательно. Здесь, на самом севере Новой Земли, первый лед образуется раньше, а полярные хищники на нем охотятся. Как вспоминает биолог Иван Мизин, 1 сентября 2014 года был поставлен рекорд мыса Желания по количеству медведей вокруг базы: в радиусе меньше километра их собралось 15. Тот сезон на мысе Желания вообще был медвежьим. Возле опорного пункта парка с начала августа каждый день собиралось не меньше десятка зверей. Звери были в основном одни и те же, и им даже дали прозвища: Франт, Грязноголовый, Белый, Толстячок. Они занимались своими делами: спали, выясняли отношения, иногда делили территорию, заглядывали в окна базы. Как вспоминают инспекторы парка, почему-то особенно медведям нравилось сидеть у бани.

Белые медведи у опорного пункта национального парка Русская Арктика, Мыс Желания, Новая Земля © Иван Мизин

Как говорит Иван Мизин, медведя ведет обоняние. Он идет туда, где пахнет едой: неважно, на птичий базар, моржовое лежбище или в экспедиционный лагерь людей. Минувшим летом на мысе Желания вкуснее пахло у моря. В июне там выбросило тушу гренландского кита. Через пару недель около морского гиганта собралось полтора десятка полярных хищников. Как рассказала инспектор парка Тамара Молодцова, таких упитанных медведей редко можно увидеть: "Они были почти круглые! Когда медведь ложился на бок, живот ему приходилось укладывать. А когда мишка шел, живот волочился по земле". Внешний вид белых медведей мыса Желания — 2016 не совсем соответствовал представлениям об этих животных. Они стали серо-бурыми. Измазавшись в китовом жире, они шли поваляться в грязи. Правда, среди них был один любитель купаться: "Постоянно в хорошую погоду сидел в озере. Недавно тихо, как могла, подъехала, а он плещется и к птицам тянется во весь рост из воды".

Когда кита качало на волнах, можно было наблюдать забавные сцены. Начальник базы "Мыс Желания" Игорь Котрехов вспоминает: "Несколько почти круглых медведей с разных сторон держат тушу, а с берега на них недовольно покрикивают почти круглые чайки: держите, мол, крепче. Все птицы, которые кормились на выброшенном ките, тоже были очень упитанными. Они почти не взлетали, а только бегали".

Впрочем, при таком скоплении хищников инспекторам постоянно приходилось быть начеку: почти каждый день несколько медведей приходили к опорному пункту. Одна медведица, которую прозвали Маняшей, предпочитала держаться ближе к людям, чем к сородичам.

"Бдительность, когда медведи рядом постоянно, очень легко потерять, — говорит Иван Мизин. — Опасный хищник, несколько дней лежащий спокойно за углом дома, начинает восприниматься просто как собака, только большая. Особенно если это молодое животное с чистой белой шерстью. Но такое впечатление обманчиво, и опасно обманчиво. Риск нападения присутствует постоянно. И ни в коем случае нельзя подкармливать белых медведей".

Бдительность, когда медведи рядом постоянно, очень легко потерять. Опасный хищник, несколько дней лежащий спокойно за углом дома, начинает восприниматься просто как собака, только большая. Особенно если это молодое животное с чистой белой шерстью. Но такое впечатление обманчиво, и опасно обманчиво. Риск нападения присутствует постоянно. И ни в коем случае нельзя подкармливать белых медведей Иван Мизин Биолог

Между собой медведи обычно, можно сказать, не общаются. Вместе держатся только медведицы с медвежатами: они находятся рядом с матерью до двух лет. Полуторагодовалые "малыши" могут быть размером с маму, а то и больше. Среди этих животных нередок каннибализм. Как объясняют биологи, это помогает сильнейшей части популяции пережить голодное летнее время. Как вспоминает Иван Мизин: "Однажды у базы появилась истощенная медведица с медвежонком. Левая передняя лапа у нее висела, видимо, пораненная. Охотиться она не могла. Через две недели на мыс пришел большой самец, который догнал и убил медвежонка. Мать бродила рядом с местом гибели малыша, через сутки самец убил и ее".

Белый медведь не случайно по-латыни называется Ursus maritimus, то есть "медведь морской". Его традиционный способ охоты на тюленей — со льда. Добычу подо льдом он чует почти за километр. И, когда тюлень высовывает в полынью нос, чтобы подышать, медведь одним махом вытаскивает его из воды. На суше добывать пропитание ему гораздо сложнее. Те хищники, которые летом не успевают уплыть на льдинах с островов, идут на птичьи базары, разоряют гнезда, ловят кайр и люриков, едят водоросли. Часто их можно встретить на моржовых лежбищах. Но белому медведю со взрослым моржом не справиться: он весит максимум 800 килограмм, а масса моржа может достигать и двух тонн. Но моржи на берегу очень пугливы: при малейшем признаке опасности они впадают в панику и устремляются к морю. В давке могут погибнуть детеныши и ослабленные животные, чем и пользуются белые медведи.

Белые медведи у опорного пункта национального парка Русская Арктика, Мыс Желания, Новая Земля © Иван Мизин

Начальник экспедиции в бухте Тихой (остров Гукера, Земля Франца-Иосифа) Андрей Кунников вспоминает курьезную историю. Медведь ночью забрался в предбанник дома, где жили участники экспедиции, и утащил ведро с капустой. Никто ничего не услышал, а утром пустое ведро, аккуратно закрытое крышкой, мужчина обнаружил на улице. Стали разбираться, как оно туда попало, а виновник переполоха в это время сидел неподалеку и наблюдал. "В тот день у нас вновь был экзамен по технике безопасности!" — рассказал Кунников. На следующий год в бухте Тихой медведь утащил ведро с гвоздями.

А там, где есть тюлени или нерпы, белый медведь будет точно. Почти каждый год следы хозяев Арктики попадаются даже на Северном полюсе. Видели их и в 2016 году. От верхушки планеты до ближайшей суши со стороны Евразии 900 километров, со стороны Гренландии — более 700 километров. В августе 2001 года архангелогородец Михаил Корельский видел медведя на полюсе собственными глазами. Он сопровождал туристический рейс на атомном ледоколе "Ямал": "На льдине в этот момент находились туристы. Все срочно поднялись на борт. Медведь при этом был на расстоянии 150–200 метров".

Поэтому любые туристические или научные экспедиции в Арктике сопровождает вооруженная охрана. Как говорят биологи, в естественных условиях поведения белого медведя оборонительная и ориентировочно-исследовательская реакции преобладают над агрессией. Большинство медведей остерегаются людей. Реальную опасность для человека представляют голодные особи, старые звери, потерявшие способность добывать привычную для них пищу, молодые медведи, еще не овладевшие приемами охоты, а также самки, защищающие медвежат. В поисках корма медведи могут выходить на побережье, заходить на территории населенных пунктов, особенно пустующих полярных станций. Белый медведь также может стать агрессивным при неожиданном столкновении с человеком или в случаях, когда его преследуют. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, медведь передвигается гораздо быстрее человека. Ситуация осложняется тем, что, поскольку у этого хищника не развиты мимические мускулы (в противоположность, например, другим опасным хищникам — волкам), предугадать его настроение и дальнейшие действия очень сложно.

Выражение морды у него, если он не скалится и не зевает, обычно спокойно-отстраненное. Мне самой дважды приходилось наблюдать полярных хищников с небольшого расстояния. И у плывущего медведя у острова Торупа, который был недоволен тем, что наша лодка плывет за ним, и у сытого и сонного медведя на мысе Флигели острова Рудольфа оно было одинаковым.

Как показывает практика, светосигнальные средства отпугивания на белого медведя не всегда действуют: в арктической природе нет огня. Звук выстрела для медведя также не страшен: когда от ледника откалывается айсберг, звук намного громче. Но белый медведь — очень осторожное, хотя и любопытное существо. Если на то нет причины, он предпочтет не связываться с незнакомым объектом.

Из-за труднодоступности территорий изучать белого медведя сложно. Фиксируются отдельные встречи, медведей считают в ходе облетов. В 2016 году облеты проводились на островах Белый и Вайгач, а также в Чукотском море. Проводятся наблюдения на островах, где находятся медвежьи "родильные дома": на Чукотке это, например, остров Врангеля, а в Западной Арктике, на архипелаге Земля Франца-Иосифа — остров Земля Александры. Там ведется мониторинг. Но, как поясняет старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, к. б. н Илья Мордвинцев, количество медведей на этих островах — не показатель общей численности.

Но медведей не только считают. У них берут материал для комплексного, в том числе генетического, исследования. Чтобы обездвижить зверя, используют "летающие шприцы" со специальным препаратом. Если у медведей только берут пробы, то на медведиц надевают ошейники со спутниковыми передатчиками. Дело в анатомических особенностях — у самца шея мощнее головы, поэтому ошейник он легко снимает.

В России работы по мечению медведей баренцевоморско-карской популяции ведутся с 2010 года. За 6 лет ошейники с передатчиками установили на 12 медведиц. До этого подобные работы проводились в 1994–95 годах. Тогда было помечено 28 самок. Как говорит Илья Мордвинцев, данные тех исследований были очень интересными: несколько медведей от Баренцева моря дошли до моря Лаптевых. Впрочем, тогда ледовая обстановка отличалась от нынешней.

Для того чтобы эффективно охранять белого медведя, а также свести до минимума число конфликтов между медведем и человеком, необходимы объединенные усилия специалистов всех стран, где обитают цари Арктики. Для них границ не существует. Например, медведи постоянно перемещаются между Чукоткой и Аляской. Скорее всего, то же самое происходит между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном. Для этого нужны комплексные исследования во "всеарктическом" масштабе.

Ирина Скалина