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Почта России доставила Деду Морозу свыше 3 млн писем

Общество
28 декабря, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В почтовых отделениях установили 300 ящиков для отправки посланий сказочному персонажу

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Почта Деда Мороза в Великом Устюге

Почта Деда Мороза в Великом Устюге

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Почта России в этом году доставила Деду Морозу более 3 млн писем и открыток, сообщается в четверг в пресс-релизе почтового оператора.

"В 2017 году Почта России доставила в резиденцию Деда Мороза более 3 млн писем и открыток", - говорится в релизе.

В сообщении отмечается, что оператор также доставит сказочному персонажу в срок все письма, опущенные в почтовый ящик, установленный в здании музея истории зоопарка и зоопарковского дела в Московском зоопарке, где новогодняя почта будет работать до 29 декабря.

Специально для отправки посланий Деду Морозу в крупных почтовых отделениях Почты России было установлено 300 специальных ящиков. Отправить послания через главное почтовое отделение Москвы на Мясницкой улице можно до 31 декабря. В течение последнего месяца уходящего года там приняли более 8,5 тысячи писем Деду Морозу.

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