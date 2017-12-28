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Правительство Москвы исключило четыре дома из программы реновации

Общество
28 декабря, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Таким образом, количество участвующих в проекте домов снизилось до 5171

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, в соответствии с которым число домов, участвующих в программе реновации, сократилось до 5171. Об этом говорится в сообщении департамента градостроительной политики города Москвы.

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"Из программы вышли четыре дома", - приводится в пресс-релизе пояснение руководителя департамента Сергея Левкина. Из программы реновации исключены дома, расположенные по адресам: Чуксин туп., д.7 (САО, район Тимирязевский); ул. 2-я Владимирская, д. 36 (ВАО, район Перово); ул. Партизанская, д. 51, корп. 1 (ЗАО, район Кунцево); наб. Новикова-Прибоя, д. 8, корп. 2 (СЗАО, район Хорошево- Мневники). Соответствующее решение приняли собственники домов на общих собраниях, пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Согласно действующему законодательству, жители дома, включенного в программу реновации, вправе в любое время (до заключения первого договора обмена жилья) выйти из программы. Решение принимается на общем собрании. За решение о выходе должны проголосовать более одной трети собственников и нанимателей квартир", - пояснил Лёвкин.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа текущего года, в нее вошли более 5 тыс. домов. Реновация коснется около 1 млн москвичей, предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

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