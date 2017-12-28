В Сочи начал работу оперативный штаб, который будет следить за безопасностью туристов

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб краевой администрации начал работу в Сочи. Он будет контролировать организации, обеспечивающие безопасность и комфорт приезжающих туристов, сообщил в четверг ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Сочи начал работать краевой оперативный штаб. Традиционно, мы ожидаем повышенный интерес к курорту во время новогодних праздников. Поток [туристов] небывалый, гости начнут заезжать к нам, начиная с 28 декабря. И вопросы безопасности стоят, безусловно, на первом месте", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что в сезоне 2016-2017 годов предгорные туристические районы края посетили более 465 тыс. туристов, в том числе Красную Поляну 350 тыс. человек. Штаб в Сочи будет координировать работу курортов и служб, которые отвечают за их инфраструктуру.

"Штаб будет возглавлять мой первый заместитель, также в состав вошли представители краевых и городских властей. При этом все службы курорта переходят на усиленный режим работы, будут созданы мониторинговые группы. Назначены оперативные дежурные от министерства ТЭК и ЖКХ, которые осуществляют координацию с департаментом городского хозяйства Сочи и предприятиями коммунального комплекса", - пояснил губернатор.

Он отметил, что мониторинг санитарного состояния курортов будет проводиться ежедневно.

К приему гостей в Сочи готовы свыше 140 отелей и пансионатов, которые единовременно могут разместить более 15 тыс. человек. Ожидается, что загрузка средств размещения на новогодние праздники составит 90-100%. Туристов в горах Сочи уже принимают курорты "Роза Хутор" и "Горки Город", на хребте Псехако построен горно-туристический центр "Газпром". После реконструкции открыт обновленный горнолыжный курорт "Альпика Сервис", который в полную силу заработает в 2018 году.