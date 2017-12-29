Путин подписал закон об увеличении на полгода срока выплаты накопительной пенсии в 2018 г.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2018 году ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода - с 240 до 246 месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый из расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

В 2017 году ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии был определен длительностью в 240 месяцев.

Как сообщалось ранее, Минтруд России выступил с предложением увеличения периода "с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии".

Новая методика расчета коснется только тех, кому будет назначена пенсия в 2018 году. Показатель "ожидаемый период выплаты" используется только при расчете накопительной пенсии.