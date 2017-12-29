Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон об увеличении на полгода срока выплаты накопительной пенсии в 2018 г.

Общество
29 декабря, 1:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии увеличится с 240 до 246 месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2018 году ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода - с 240 до 246 месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Смотрите также

Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый из расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

В 2017 году ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии был определен длительностью в 240 месяцев.

Как сообщалось ранее, Минтруд России выступил с предложением увеличения периода "с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии".

Новая методика расчета коснется только тех, кому будет назначена пенсия в 2018 году. Показатель "ожидаемый период выплаты" используется только при расчете накопительной пенсии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные песни композитора Владимира Шаинского
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
4
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама