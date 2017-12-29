Регионы ПФО на конкурсе "Лидеры России" представят 30 финалистов окружного полуфинала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Испытания полуфинала в Приволжском федеральном округе (ПФО) всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" успешно прошли 30 участников. Большинство из них представляют Нижегородскую и Самарскую области, а также Республику Татарстан, об этом в пятницу сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

"Из 30 финалистов Приволжского федерального округа 8 человек представляют Нижегородскую область, 7 человек - Самарскую область, 5 человек - Республику Татарстан, 4 человека - Пермский край, по 2 человека - Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику, и по 1 человеку - Республику Марий Эл и Чувашскую Республику", - говорится в сообщении.

Полуфиналы конкурса управленцев в ПФО проходили с 15 по 18 декабря в Нижнем Новгороде и Самаре. В испытаниях приняли участие 301 человек, до этого ставшие победителями дистанционного этапа конкурса, на который по округу поступило более 32 тысяч заявок из почти 200 тыс. заявок со всей страны. Оценивали участников по восьми критериям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.

В ходе проведения окружного полуфинала в Нижнем Новгороде 16 декабря полпред президента в ПФО Михаил Бабич сообщал журналистам, что власти регионов округа продолжат работу с теми участниками, которые не пройдут в финал. Также он отметил, что возраст половины участников - до 35 лет.

Следующими испытания пройдут участники из регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в два этапа - с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

О конкурсе

"Лидеры России" - всероссийский конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса - Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Конкурс проводится на платформе "Россия - страна возможностей", это открытая платформа для проектов по развитию стратегии социальных лифтов, поддержке значимых благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов. На сегодняшний день платформа включает 13 самостоятельных проектов.

В финал конкурса выйдут 300 победителей полуфиналов, которые пройдут по всей стране. Финал состоится в феврале 2018 года в Москве. Финалисты получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, 100 финалистов получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта, то есть с главами федеральных министерств и ведомств, губернаторами, руководителями государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.