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Фельдшерские пункты должны появиться в поселках от 100 человек к 2020 году

Общество
29 декабря, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Кроме того, для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек предполагается начать использование передвижных мобильных медицинских комплексов

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Современные фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) должны появиться в российских населенных пунктах с населением от 100 до 2000 человек в 2018-2020 годах. Об этом говорится в перечне поручений, который утвердил президент России Владимир Путин по итогам своей ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года. Перечень опубликован на сайте главы государства.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях повышения доступности медицинской помощи населению обеспечить создание в 2018 - 2020 годах врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек", - говорится в поручении.

Также, согласно документу, для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек предполагается начать использование передвижных мобильных медицинских комплексов.

Ответственным за исполнение данных поручений назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Доклад по этим поручениям они должны будут представить до 15 марта 2018 года.

Во время пресс-конференции 14 декабря президент отметил, что следует обратить особое внимание на сохранение и создание новых форм медицинского обслуживания в малых населенных пунктах.

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