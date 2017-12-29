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В Туле открыли мемориальную доску, посвященную экс-министру обороны РФ Грачеву

Общество
29 декабря, 13:56 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 29, декабря. /ТАСС

Мемориальную доску установили на здании Центра образования №6 в тульском поселке Косая Гора, где до 1964 года учился Павел Грачев

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ТУЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску на здании школы, где учился будущий министр обороны России, первый в РФ генерал армии, Герой Советского Союза Павел Грачев, открыли в Туле 29 декабря, к 70-летию со дня его рождения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

"Вся страна знает Павла Сергеевича Грачева как боевого офицера, десантника, настоящего патриота. В самый сложный период становления современной России он возглавил Министерство обороны. И, несмотря на все трудности, сумел сохранить управление армией и боеспособность войск. Сегодня мы отдаем дань уважения этому мужественному командиру, открывая мемориальную доску в его честь", - цитирует пресс- служба губернатора региона Алексея Дюмина.

Мемориальную доску установили на здании Центра образования №6 в тульском поселке Косая Гора, где до 1964 года учился Грачев. На доске размещен его портрет и надпись: "В этой школе учился Павел Сергеевич Грачев - генерал армии, Герой Советского Союза". Памятный знак выполнен из гранита на средства спонсоров.

Решение об увековечивании памяти Грачева было принято на заседании Тульской городской думы 20 декабря 2017 года.

Грачев - российский государственный деятель и военачальник, родился 1 января 1948 года в деревне Рвы Ленинского района Тульской области. Командующий Воздушно- десантными войсками СССР (1990-1991), председатель Государственного комитета России по оборонным вопросам (1991-1992), министр обороны РФ (1992-1996). Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени и Красной Звезды, "За личное мужество" и "Знак Почета", звездой Героя Советского Союза. В 1992 году первому в РФ присвоили звание генерала армии.

В июне 2007 года Грачев был уволен в запас, работал руководителем группы советников генерального директора Омского производственного объединения "Радиозавод имени А. С. Попова". Умер в сентябре 2012 года. В феврале 2013 года Грачеву присвоено звание Почетного гражданина Тульской области.

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