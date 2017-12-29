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Фонд Кадырова передал подразделениям военной полиции РФ в Сирии 15 тонн подарков

Общество
29 декабря, 18:39 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 29, декабря. /ТАСС

По поручению Рамзана Кадырова военнослужащим переданы праздничные угощения от РОФ

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ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Чеченский региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова передал в подразделения военной полиции РФ, дислоцированные в Сирии, около 15 тонн праздничных угощений, сообщил 29 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в своем микроблоге в Twitter.

"Дорогие подарки получили перед Новым годом военнослужащие военной полиции, находящиеся в Сирии. По моему поручению им доставили от РОФ почти 15 тонн самых изысканных яств", - написал Кадыров.

Как сообщил ранее начальник главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ивановский, в задачи военной полиции в Сирии входят обеспечение охраны и обороны Центра по примирению враждующих сторон, обеспечение личной защиты руководящего состава, обеспечение безопасности при выводе боевиков из населенных пунктов, охранные мероприятия при проведении гуманитарных акций, охрана и сопровождение гуманитарных колонн, конвоев, в том числе организованных ООН, обеспечение боевого охранения инженерно-саперных подразделений при проведении работ по инженерной разведке и минно-взрывных работ в освобожденных городах.

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Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Кадыров, Ахмат Абдулхамидович
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