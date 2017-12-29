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Путин подписал закон о выделении мест для инвалидов на парковках около соцучреждений

Общество
29 декабря, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Пользоваться ими смогут водители со специальным знаком на транспортных средствах

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о выделении не менее 10% парковочных мест возле различных соцучреждений для машин инвалидов. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Законом уточняется, что на каждой парковке, в том числе около жилых домов, общественных и производственных зданий, физкультурно-спортивных организаций, учреждений культуры и мест отдыха, должно выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки машин инвалидов I, II и III групп, а также автомобилей, перевозящих их.

При этом отмечается, что на таких транспортных средствах должен быть установлен знак "Инвалид". Порядок выдачи соответствующей эмблемы для ее индивидуального использования будет устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, который определит правительство РФ.

Одновременно с этим подчеркивается, что прочие автомобили не имеют права занимать эти парковочные места.

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