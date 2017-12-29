В Париже прошел первый показ балета "Щелкунчик" в исполнении ростовских артистов

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Первый показ балета-феерии Петра Чайковского "Щелкунчик" в исполнении артистов Ростовского государственного музыкального театра прошел в Париже. Несколько тысяч зрителей, пришедших во Дворец конгрессов у Елисейских полей, в течение нескольких минут стоя аплодировали мастерам искусства из России.

Ростовский театр находится на гастролях во Франции с 19 декабря. Труппа, насчитывающая 38 артистов, уже выступила на крупнейших площадках Гренобля, Лиона, Ниццы, Марселя, Дижона, Лилля и ряда других городов, расположенных в различных регионах страны.

"В ходе нынешних гастролей, которые продлятся до 4 января, мы покажем во Франции 17 спектаклей "Щелкунчик, - сообщила корр. ТАСС заместитель генерального директора театра Лариса Козловская. - Многие из тех спектаклей, которые мы дали до Парижа, прошли с аншлагом, причем билеты раскупались моментально, еще за два месяца до гастролей".

"Французская публика везде принимает нас очень тепло и радушно. И артистам балета приятно выступать, когда зал воспринимает их игру с таким восторгом. Это дает прекрасный прилив энергии танцорам, происходит своего рода взаимное обогащение с публикой, разделение с ней ощущения прекрасного", - отметила представитель театра.

Балет "Щелкунчик" существует в мире во множестве хореографических версий. Театр из Ростова-на-Дону использует постановку, сделанную несколько лет назад Алексеем Фадеечевым, который был тогда главным балетмейстером этого коллектива, но также в свое время занимал и пост художественного руководителя балета Большого театра. "Это известный хореограф, его отец, Николай Фадеечев, был в свое время солистом Большого театра, лауреатом премии имени Вацлава Нижинского Парижской академии танца", - отметила Козловская.

Гастроли Ростовского государственного музыкального театра продлятся во Франции до 4 января. Ростовчане уже не первый раз выступают во Франции - они уже побывали там два года назад с балетом "Травиата". Те гастроли были более продолжительными - было дано 49 спектаклей, причем несколько из них показаны и в соседней Бельгии.